Chinese FM India Visit : चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत पहुंचे, एस जयशंकर से मुलाकात की

Chinese FM India Visit | नई दिल्ली | चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत में पहुंच चुके हैं। वे यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। सोमवार शाम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर भारतीय दल द्वारा चीनी विदेश मंत्री का स्वागत किया गया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने सीमा विवाद, द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा की।

वहीं अपने मंत्री की यात्रा पर चीन ने कहा कि उनकी भारत यात्रा दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति और पिछले दौर की सीमा वार्ता के दौरान लिए गए फैसलों पर काम करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना है।

इसके साथ ही चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि वांग की यात्रा भारत-चीन के संबंधों को बेहतर बनाने की ओर एक पहल है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत व चीन मिलकर एक साथ काम करेंगे। जिससे नेताओं के बीच बनी सहमति को साकार किया जा सके। वहीं दोनों देशों के बीच आदान प्रदान को कायम रखा जा सके। व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। मतभेदों को उचित तरीके से निपटाया जा सके और चीन-भारत संबंधों के सतत, सुदृढ़ और स्थिर विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

चीन-भारत के मिलकर काम करने की उम्मीद

विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि वांग की यात्रा के माध्यम से चीन भारत के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद बनी है, जिससे नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण आम सहमति को अमली जामा पहनाया जा सके। गौरतलब है कि कुछ सप्ताह पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अक्टूबर में रूसी शहर कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर अपनी बैठक में दोनों पक्षों के बीच विभिन्न वार्ता तंत्र को बहाल करने का निर्णय लिया था।

23वें दौर की वार्ता में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई

बीजिंग में 23वें दौर की वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने परिसीमन, वार्ता, सीमा प्रबंधन तंत्र, सीमा पार आदान-प्रदान और सहयोग पर कई आम सहमतियां हासिल कीं। इस साल की श्ुारुआत से ही दोनों देशों ने अपने राजनयिक संवाद बनाए रखे। सीमा वार्ता में हुई प्रगति और चीन द्वारा समझौते की संभावनाओं को किस प्रकार देखा जाता है, इस प्रश्न पर माओ ने कहा कि विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता सीमा मुद्दे पर दोनों पक्षों के लिए एक रचनात्मक और सकारात्मक तंत्र है। उन्होंने कहा कि 23वें दौर की वार्ता में कई महत्वपूर्ण सहमतियां बनीं और दोनों इन सहमतियों को लागू कर रहे हैं।

