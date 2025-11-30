AI Satellite, (आज समाज) : चीन ने अमेरिका से पहले ही अंतरिक्ष में एआई सैटेलाइट तैनात कर दी थी। अब इसके बारे में अब विस्तृत जानकारी सामने आई है, जब अमेरिका द्वारा भी एक फ्रिज जितनी बड़ी सैटेलाइट स्पेस में भेजी गई है। बताया जा रहा है कि उसमें NVIDIA का शक्तिशाली H100 चिप लगा था और यह सैटेलाइट स्पेसएक्स के रॉकेट से नवंबर 2025 में गई।

वहीं उक्त एआई सैटेलाइट को लेकर एलन मस्क ने दावा किया था कि अगले साल से यानि 2026 से उनकी कंपनी स्टारलिंक के जरिए अंतरिक्ष में पूरा डेटा सेंटर बना सकती है। लेकिन अमेरिका इस मामले में चीन से मात खा गया है, चूंकि चीन ने पहले ही AI वाली पहली सैटेलाइट स्पेस में सफलतापूर्वक भेज दी थी।

हमने सबसे पहले अंतरिक्ष में जेनरेटिव AI की ताकत साबित की : हान यिन्हे

ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन द्वारा भेजी गई सैटेलाइट का नाम है ‘डोंगफांग हुईयान गाओफेन 01’ है, जो दिसंबर 2024 में लॉन्च हो गई थी, इतना ही नहीं खास बात यह है कि ये काम अमेरिका से पहले ही हो गया। हान यिन्हे ने कहा कि हमने सबसे पहले अंतरिक्ष में जेनरेटिव AI की ताकत साबित की है। यहां बता दें कि चीन की सैटेलाइट में जो JigonGPT AI मॉडल लगा है। गौरतलब है कि ये दुनिया की पहली ऐसी सैटेलाइट है जो ना केवल अंतरिक्ष में ही तस्वीरों को देखकर खुद समझ सकती है, बल्कि नई तस्वीरें भी बना सकती है।

कई GPU जोड़कर एक नया सिस्टम तैयार किया

उल्लेखनीय है कि चीन द्वारा स्पेस में भेजी गई इस सैटेलाइट से बना एक वीबो’ नाम का डिजिटल ह्यूमन ‘ सोशल मीडिया पर न केवल लोगों से सीधे बात कर सकता है, बल्कि बहुत ही तेजी से जवाब देते हुए हाजिरजवाबी में भी कमाल है। हान ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका ने चीन को अच्छी चिप्स नहीं बेचीं थी, इसलिए उन्होंने खुद हाई-स्पीड GPU बनाया। एक सैटेलाइट में कई GPU जोड़कर एक नया सिस्टम तैयार किया।

उनका लक्ष्य है अंतरिक्ष में बड़ा सुपरकंप्यूटर सेंटर बनाना

हमने गर्मी और बिजली की समस्या भी हल की। हान ने दावा किया कि उनका लक्ष्य है अंतरिक्ष में बड़ा सुपरकंप्यूटर सेंटर बनाना। हान ने यह भी दावा किया कि वर्ष 2026 में चीन एक सैटेलाइट में कई GPU वाला पूरा सुपरकंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म अंतरिक्ष में भेजेगा। कुल मिलाकर अंतरिक्ष में AI की यह जंग अब और तेज होने वाली है।

