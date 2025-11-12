US-China Trade Deal : अमेरिका से टकराव का चीन को हुआ नुकसान

By
Harpreet Singh
-
0
49
US-China Trade Deal : अमेरिका से टकराव का चीन को हुआ नुकसान
US-China Trade Deal : अमेरिका से टकराव का चीन को हुआ नुकसान

अक्टूबर में चीन के अमेरिकी निर्यात में 25 प्रतिशत की गिरावट, छह माह में सबसे बड़ी गिरावट

US-China Trade Deal (आज समाज), बिजनेस डेस्क : पिछले कुछ माह में विश्व की दो आर्थिक महाशक्तियों के बीच आर्थिक और व्यापारिक स्तर पर आपसी टकराव रहा। एक तरफ जहां अमेरिका ने चीन पर उच्च टैरिफ की घोषणा की वहीं चीन ने अमेरिका को निर्यात होने वाले रियर अर्थ पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले अप्रैल में भी दोनों देश टैरिफ को लेकर एक दूसरे के आमने-सामने आ गए और विश्व में आर्थिक युद्ध छिड़ने की संभावनाएं उत्पन्न हो गई। इसका नुकसान दोनों ही देशों को हुआ। हालांकि जो नवीनतम आंकड़ें सामने आए हैं उनमें चीन को इस टकराव का ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा।

इतना कम हुआ चीन का निर्यात

चीन के निर्यात में अक्तूबर महीने में गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका को होने वाले निर्यात में 25 प्रतिशत की तेज गिरावट आई, जिससे कुल वैश्विक निर्यात में 1.1 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। सितंबर में चीन के निर्यात में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वहीं अक्तूबर का प्रदर्शन फरवरी के बाद सबसे कमजोर रहा। हालांकि, पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने व्यापार युद्ध कम करने पर सहमति जताई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वर्ष की अंतिम तिमाही में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन व्यापारिक तनाव का असर अब भी अन्य बाजारों की मांग पर दिखाई दे रहा है।

अमेरिका-चीन व्यापारिक संबंधों में अनिश्चितता

वहीं, चीन के आयात में अक्तूबर में मामूली एक प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो सितंबर के 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर से काफी कम है। विश्लेषकों का कहना है कि ये आंकड़े वैश्विक मांग में कमजोरी और अमेरिका-चीन व्यापारिक संबंधों में अनिश्चितता को दर्शाते हैं। चीन की ओर से अमेरिका को निर्यातित माल में लगातार सात महीनों से दोहरे अंक की गिरावट आ रही है, जबकि उसने अपने निर्यात बाजारों को दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में विविधतापूर्ण बना दिया है। अक्तूबर में आई गिरावट 2024 में इसी महीने के लिए उच्च आधार से भी प्रभावित हुई, जब निर्यात वृद्धि 12.6% से अधिक हो गई। यह दो वर्षों में सबसे तेज दर थी।

अमेरिका और चीन के रिश्तों में हुए सुधार

अक्तूबर के अंत में दक्षिण कोरिया में अपनी बैठक में, ट्रंप और शी जिनपिंग ने टैरिफ कम करने और एक-दूसरे के जहाजों पर लगाए गए नए बंदरगाह शुल्क को स्थगित करने पर सहमति जताई। चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर अपने कुछ निर्यात नियंत्रणों को एक साल के लिए स्थगित कर दिया और अमेरिका से सोयाबीन और अन्य कृषि उत्पादों की अधिक खरीद करने पर सहमति जताई। अमेरिका ने चीनी कंपनियों पर लगे कुछ प्रतिबंधों में ढील दी।

ये भी पढ़ें : US Shutdown Effect : आर्थिक शटडाउन का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर