US-China Tariff War : नए टैरिफ की घोषणा के बाद चीन ने घटाया अमेरिकी निर्यात

सितंबर में चीन ने अमेरिका को 27 प्रतिशत निर्यात कम किया, विश्व के दूसरे देशों में बढ़ाया

US-China Tariff War (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिका और चीन के बीच शुरू हुई नई व्यापारिक खींचतान का असर चीन पर कम अमेरिका पर ज्यादा पड़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने एक नवंबर से चीन पर 100 प्रतिशत की भारी भरकम टैरिफ दरें लागू करने की घोषणा की है। इसी बीच चीन ने पहले ही अमेरिका को निर्यात होने वाले सामान को काफी ज्यादा कम कर दिया है। इतना ही नहीं चीन ने अपने निर्यात के लिए विश्व के दूसरे बाजार न केवल तलाश लिए हैं बल्कि वहां पर निर्यात की मात्रा भी बढ़ा दी है।

ताजा आंकड़ों से स्पष्ट हुई स्थिति

चीन के लिए सितंबर महीना मिला-जुला रहा। जहां अमेरिका को उसका निर्यात 27% गिरा, वहीं बाकी दुनिया में उसका व्यापार तेजी से बढ़ा और छह महीने का नया रिकॉर्ड बना दिया। चीन के सीमा शुल्क विभाग द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में चीन का कुल निर्यात पिछले साल की तुलना में 8.3% बढ़कर 328.5 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 27 लाख करोड़ रुपये) पर पहुंच गया। यह वृद्धि अगस्त के 4.4% से लगभग दोगुनी रही और अर्थशास्त्रियों के अनुमान से ज्यादा थी।

अमेरिका को छोड़कर दूसरे बाजारों में बढ़ी सक्रियता

अमेरिका को चीन का निर्यात पिछले छह महीनों से लगातार गिर रहा है। सितंबर में यह गिरावट 27% रही, जबकि अगस्त में यह 33% थी। इसका बड़ा कारण है दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव- एक तरफ नए टैरिफ, दूसरी तरफ व्यापार पर नियंत्रण।

चीन ने सितंबर में दक्षिण पूर्व एशिया को निर्यात में 15.6% की वृद्धि की वहीं लैटिन अमेरिका को निर्यात होने वाली वस्तुओं में भी 15% की वृद्धि दर्ज की। इसके साथ ही चीन ने अफ्रीका के बाजारों में भी अपने कुल निर्यात में 56 प्रतिशत की बड़ी छलांग लगाते हुए नए अवसर बना लिए। इसके साथ ही सितंबर में चीन का आयात भी 7.4% बढ़ा।

