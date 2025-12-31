Jairam Ramesh: चीन राष्ट्रीय सुरक्षा का मजाक उड़ा रहा: जयराम रमेश

कहा- पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प और अब चीन कर रहा भारत-पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के दावा, पीएम दें स्पष्टीकरण

Jairam Ramesh, (आज समाज), नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि चीन राष्ट्रीय सुरक्षा का मजाक उड़ा रहा। कांग्रेस महासचिव का यह बयान चीन के भारत-पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के दावे के बाद आया है। गत दिवस चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में आयोजित एक कार्यक्रम में दावा किया कि चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए सैन्य तनाव को कम कराने में भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि चीन दुनिया के कई संघर्षों को सुलझाने में मदद करता रहा है।

भारत ने चीन के दावे को किया खारिज

चीन के विदेश मंत्रालय ने उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर शेयर किया। भारत सरकार ने बुधवार को चीन के इस दावे को खारिज किया है। भारत ने कहा है कि संघर्ष को रुकवाने में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं है।

प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी बेहद चिंताजनक

वहीं चीन के भारत-पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के दावे पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्टता की मांग की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी बेहद चिंताजनक है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

भारत वास्तव में चीन का सामना कर रहा था

उन्होंने एक्स पर लिखा, 4 जुलाई को सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा था कि आॅपरेशन सिंदूर के दौरान भारत वास्तव में चीन का सामना कर रहा था। अगर चीन आॅपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़ा था, तब उसका भारत-पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का दावा बेहद चिंताजनक है। ऐसे बयान हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मजाक उड़ाने जैसे लगते हैं।

पीएम ने आज तक नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

रमेश ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प लगातार यह दावा करते रहे हैं कि 10 मई को आॅपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर हस्तक्षेप किया था। ट्रम्प ने अलग-अलग मंचों और कम से कम सात देशों में 65 बार यह बात कही, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने मित्र के इन दावों पर आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

दावे को भारत-चीन संबंधों के संदर्भ में भी देखना जरूरी

इस दावे को भारत-चीन संबंधों के संदर्भ में भी देखना जरूरी है। भारत ने चीन से दोबारा बातचीत तो शुरू की है, लेकिन यह बातचीत चीनी शर्तों पर होती दिख रही है। 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा चीन को दी गई क्लीन चिट से भारत की बातचीत की स्थिति कमजोर हुई।

अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की उकसाने वाली गतिविधियां जारी

देश का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर है और हमारे निर्यात का बड़ा हिस्सा चीन से आयात पर निर्भर है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की उकसाने वाली गतिविधियां भी लगातार जारी हैं। ऐसे असंतुलित और शत्रुतापूर्ण हालात में, देश की जनता को यह साफ-साफ बताया जाना चाहिए कि आॅपरेशन सिंदूर को अचानक रोकने में चीन की क्या भूमिका थी।

