China Breaking: युनान प्रांत ट्रेन की टक्कर से 11 रेल कर्मियों की मौत, 2 जख्मी

By
Vir Singh
-
0
6
China Breaking
China Breaking News, (आज समाज), बीजिंग: चीन में आएक ट्रेन की टक्कर से रेलवे स्टाफ (Railway staff) के 11 कर्मचारियों को मौत हो गई है। कुनमिंग रेलवे स्टेशन ने बताया कि देश के दक्षिणी प्रांत युनान (Yunnan Province) में यह हादसा हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रेन संख्या 55537 परीक्षण ट्रायल पर थी और रेलवे कर्मियों का एक समूह ट्रैक पर मौजूद था। कुनमिंग शहर के लुओयांग टाउन रेलवे स्टेशन के अंदर एक घुमावदार मोड़ पर ट्रेन ने रेल कर्मियों को टक्कर मारी। हादसे में दो लोग घायल भी हुए हैं।

सूत्रों के मुताबिक ट्रेन भूकंप मापने वाले इक्विपमेंट की टेस्टिंग कर रही थी। ट्रेन कुनमिंग लुओयांग टाउन स्टेशन के अंदर एक मोड़ से नॉर्मल तरीके से गुज़र रही थी, तभी ट्रैक एरिया में घुसे कंस्ट्रक्शन कर्मचारियों से यह टकरा गई।

विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

