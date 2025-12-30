Salman Khan की ‘Battle Of Galwan’ पर भड़का China, टीजर देखकर दिया तीखा बयान 

Mohit Saini
‘Battle Of Galwan: सलमान खान की आने वाली फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ जब से इसका टीज़र आया है, चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां भारतीय फैंस इसकी तारीफ कर रहे हैं और फिल्म की रिलीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं खबरों के मुताबिक टीज़र पर चीन की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। चीनी विशेषज्ञों ने फिल्म को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह तथ्यों पर आधारित नहीं है और बॉलीवुड “इतिहास को दोबारा नहीं लिख सकता”।

चीन का कहना है — फिल्म में ‘कोई तथ्य नहीं’,  

ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, चीनी विश्लेषकों का आरोप है कि फिल्म में तथ्यात्मक सटीकता की कमी है। उन्होंने कहा कि कोई फिल्म कितनी भी ड्रामैटिक या देशभक्ति वाली क्यों न हो, वह चीन के क्षेत्रीय दावों या ऐतिहासिक सच्चाई को प्रभावित नहीं कर सकती।उनकी टिप्पणी में दावा किया गया कि भारतीय सिनेमा भावनाओं और ड्रामे पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो सकता है, लेकिन सबसे “ज़्यादा जोश वाली कहानी” भी ज़मीनी हकीकत को नहीं बदल सकती।
चीनी कमेंटेटर्स ने आगे तर्क दिया कि ऐसी फिल्में घरेलू भावनात्मक अपील के लिए बनाई जाती हैं और गलवान, LAC या क्षेत्रीय संप्रभुता पर चीन के रुख पर कोई असर नहीं डालेंगी।

 “एक फिल्म इतिहास को दोबारा नहीं लिख सकती” – चीनी विशेषज्ञ

टीज़र देखने के बाद, चीनी मीडिया ने कथित तौर पर फिल्म में दिखाई गई कहानी की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि बॉलीवुड फिल्में मुख्य रूप से मनोरंजन पर आधारित होती हैं, और चाहे उन्हें कितना भी महिमामंडित किया जाए, वे चीन की सैन्य स्थिति या ऐतिहासिक दावों को कमज़ोर नहीं कर सकतीं।
कुछ चीनी सोशल मीडिया यूज़र्स ने भी टीज़र की आलोचना करते हुए इसे ज़्यादा ड्रामैटिक और तथ्यात्मक रूप से गुमराह करने वाला बताया।

LAC विवाद पर चीन का रुख

चीन लगातार दावा करता रहा है कि गलवान घाटी LAC के उसके हिस्से में आती है, और उसका कहना है कि उसके सैनिक सालों से इस इलाके में गश्त कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण तनाव बढ़ा, और 15 जून, 2020 की झड़प के दौरान भारतीय सैनिकों पर समझौतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया — इस दावे को भारत ने सख्ती से खारिज कर दिया है।

दुखद गलवान झड़प

15-16 जून, 2020 के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प दशकों में दोनों देशों के बीच सबसे भीषण टकरावों में से एक है।
 भारत ने आधिकारिक तौर पर 20 बहादुर सैनिकों की शहादत की पुष्टि की। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में दावा किया गया कि चीन को भी भारी नुकसान हुआ,
कुछ रिपोर्टों में 38 चीनी सैनिकों के मारे जाने की बात कही गई, हालांकि बीजिंग ने कभी भी आधिकारिक तौर पर इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की। इस घटना से डिप्लोमैटिक संबंधों में गहरा तनाव पैदा हो गया, जिसके चलते भारत ने चीनी कंपनियों और ऐप्स पर बड़ी पाबंदियां लगा दीं।

‘बैटल ऑफ़ गलवान’ कब रिलीज़ हो रही है?

अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित ‘बैटल ऑफ़ गलवान’ पहले 17 मार्च, 2026 को ईद के मौके पर रिलीज़ होने वाली थी। हालांकि, ‘टॉक्सिक’ और ‘धुरंधर 2’ के साथ बॉक्स ऑफिस पर बड़ी टक्कर के कारण मेकर्स ने रिलीज़ टाल दी है।
 नई रिलीज़ डेट:
 17 अप्रैल 2026
फैंस अब सलमान खान के इस इंटेंस देशभक्ति ड्रामा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें इमोशनल कहानी के साथ हाई-वोल्टेज राष्ट्रवाद का मिश्रण होने का वादा किया गया है।

