Shaktimaan: दूरदर्शन के इस शो के लिए स्कूल बंक करते थे बच्चे

8 सालों तक टेलीविजन पर किया था राज, यूट्यूब पर भी किया गया प्रसारित

Shaktimaan, (आज समाज), मुंबई: 80-90 के दशक में जब मनोरंजन के साधन सीमित थे तब दूरदर्शन ने सभी उम्र के दर्शकों के एंटरटेनमेंट का जिम्मा संभाल रखा था। महाभारत और रामायण के हिट होने के बाद कुछ शोज ऐसे आए जिन्होंने फिर से दर्शकों को टीवी से बांध दिया और खासकर बच्चों के लिए एक शो काफी स्पेशल हो गया।

ये शो इतना पॉपुलर हुआ कि बच्चे के लिए इसके लिए अपना स्कूल तक स्किप कर देते या फिर बंक मार लेते थे। इस शो का टेलीकास्ट लगभग 8 सालों तक हुआ और इसमें 400 से ज्यादा एपिसोड दिखाए गए। इतना ही नहीं शक्तिमान का क्रेज इतना ज्यादा था कि बच्चे उसकी नकल किया करते थे, जो उंगली घूमाकर गायब हो जाया करता था और दूसरी जगह मिलता था।

13 सितंबर 1997 आया था पहला एपिसोड

शक्तिमान के पहले एपिसोड का प्रसारण 13 सितंबर 1997 को हुआ था और इसका आखिरी एपिसोड 27 मार्च 2005 में रिलीज हुआ था। पहले ये शो शनिवार को टेलीविजन पर आया करता था बाद में इसका प्रसारण रविवार को कर दिया गया।

मुकेश खन्ना ने निभाई थी मुख्य सुपरहीरो की भूमिका

ये शो था मुकेश खन्ना स्टारर शक्तिमान। शक्तिमान एक भारतीय हिंदी-भाषा की सुपरहीरो टेलीविजन सीरीज है, जिसे मुकेश खन्ना ने बनाया और प्रोड्यूस किया था। अमेरिकी सुपरहीरो सुपरमैन से प्रेरित यह सीरीज 13 सितंबर 1997 से 27 मार्च 2005 तक डीडी नेशनल पर प्रसारित हुई।

मुकेश खन्ना ने मुख्य सुपरहीरो की भूमिका निभाई, जिसे ध्यान और प्रकृति के पांच तत्वों से अलौकिक शक्तियां मिलती हैं, और साथ ही उन्होंने पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री का किरदार भी निभाया, जो आज की आवाज के लिए फोटोग्राफर थे। इस सीरीज में पत्रकार गीता विश्वास के रूप में वैष्णवी महंत (शुरूआत में यह भूमिका किटू गिडवानी ने निभाई थी) और मुख्य विलेन तमराज किलविश के रूप में सुरेंद्र पाल भी शामिल थे।