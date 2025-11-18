Child Train Ticket Rules : बच्चे की टिकट बुकिंग के लिए रेलवे ने स्पष्ट किये नियम , जाने जरुरी बाते

Child Train Ticket Rules(आज समाज) : अगर आप बच्चों के साथ ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो टिकट बुकिंग को लेकर अक्सर आपके मन में कई सवाल उठते हैं: किस उम्र में टिकट ज़रूरी है, आधा किराया कब लागू होता है और मुफ़्त यात्रा कब होती है।

रेलवे ने अब इन नियमों को और स्पष्ट रूप से समझाया है, ताकि बुकिंग के समय यात्रियों को किसी तरह की उलझन का सामना न करना पड़े। इसलिए, अगर आप भी अभिभावक हैं और जल्द ही ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके काम आएगी। आइए बच्चों के टिकट पर रेलवे के दिशानिर्देशों को समझते हैं।

5 साल से कम उम्र के बच्चों की टिकट

सबसे पहले, छोटे बच्चों की बात करते हैं। अगर आपका बच्चा 5 साल से कम उम्र का है, तो आपको उसके लिए टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वह बिना टिकट के भी आपके साथ आराम से यात्रा कर सकता है।

हालाँकि, रेलवे की एक शर्त है: आपको बच्चे के लिए अलग सीट या बर्थ नहीं मिल सकती। आमतौर पर, माता-पिता अपने छोटे बच्चों को गोद में लेना पसंद करते हैं, इसलिए यह नियम ज़्यादा मुश्किल नहीं है।

5 से 12 साल के बच्चों के लिए नियम

अब बात करते हैं 5 से 12 साल के बच्चों की, जहाँ सबसे ज़्यादा उलझन होती है। अगर इस उम्र का कोई बच्चा बिना सीट या बर्थ के यात्रा करता है, तो उसकी टिकट आधी कीमत की होगी। टिकट बुक करते समय आपको ‘नो सीट/नो बर्थ (NOSB)’ विकल्प चुनना होगा। लेकिन जैसे ही आप बच्चे के लिए बर्थ चुनते हैं, सिस्टम उसे वयस्क मान लेता है और पूरा किराया ले लेता है।

मतलब, अगर आपको सीट चाहिए, तो पूरा किराया देना होगा; अगर आपको सीट नहीं चाहिए, तो आधा किराया देना होगा। कई परिवार इस विकल्प को समझ नहीं पाते, जिससे बुकिंग के दौरान दिक्कतें आती हैं।

