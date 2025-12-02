CM Nayab Singh Saini, (आज समाज), चण्डीगढ़ : हरियाणा की 15वीं विधानसभा के सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ‘सदन संदेश’ पत्रिका का विमोचन किया। इस मौके पर विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा कई कैबिनेट मंत्री और विधायक भी उपस्थित रहे।

पारदर्शिता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल

सीएम सैनी ने कहा यह पत्रिका न केवल विधानसभा के कार्यों, उपलब्धियों और जनहित में लिए गए निर्णयों का सार प्रस्तुत करती है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और पारदर्शिता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल भी है। हरियाणा के विकास, सुशासन और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के संकल्प के साथ यह यात्रा यूँ ही आगे बढ़ती रहे।

जल्द ही सार्थक चर्चा होगी

इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम सैनी ने कहा नई विधानसभा को लेकर जो चर्चा चल रही है उसको लेकर ऐसी कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। जो चर्चा आपके पास नहीं है, कोई दस्तावेज है तो दिखाइए। अगर कोई आएगी तो तब जवाब देंगे। एसवाईएल को लेकर सीएम नायब सैनी बोले की एसवाईएल को लेकर के हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब भी चाहते है कि चर्चा हो, इसको लेकर के कई बार हरियाणा, पंजाब और जल शक्ति मंत्री बीच मे बैठक हुई, इसलिए जल्द ही सार्थक चर्चा होगी।

हरियाणा विधानसभा के लिए हमारे पास तीन विकल्प

नई विधानसभा को लेकर स्पीकर हरविंदर कल्याण बोले कि हरियाणा विधानसभा के लिए हमारे पास तीन विकल्प है।विकल्पों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सरकार अपने स्तर पर केंद्र सरकार के साथ इस विषय को टेक अप कर रही है और उसके अलावा भी जिन विकल्पों के ऊपर हम काम कर रहे हैं जो भी फिजीबल होगा। उसे पर हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा यह प्रयास रहेगा कि सभी मिलकर हरियाणा विधानसभा की वर्किंग को और प्रभावी बनाएं और मिलकर हम हरियाणा राज्य की प्रगति के ऊपर फोकस करें। केंद्र की ओर से कोई विधानसभा के लिए रोक नहीं लगाई गई है।

