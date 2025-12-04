CM Nayab Saini: मुख्यमंत्री नायब सैनी आज कुरुक्षेत्र में

संत शिरोमणि सैन महाराज जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत

CM Nayab Saini, (आज समाज), कुरुक्षेत्र: हरियाणा के सीएम नायब सैनी आज कुरुक्षेत्र में आज रहे है। वहां यहां पर आयोजित संत शिरोमणि सैन महाराज की राज्य स्तरीय जयंती में में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम सीएम के विधानसभा क्षेत्र लाडवा की अनाज मंडी में होगा। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए है। इस दौरान मुख्यमंत्री कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। साथ ही नए कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे।

यह जयंती बड़े महायज्ञ के रूप में मनाई जाएगी और इसमें समाज से भरपूर सहयोग की उम्मीद है। केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड के चेयरमैन यशपाल ठाकुर ने कहा कि संत शिरोमणि सैन महाराज की जयंती समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे। साथ ही समारोह में अन्य मंत्रीगण और राज्य के सभी जिलों से सर्व समाज के लोग शामिल होंगे। यह समारोह न केवल सैन समाज के लिए, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है।

संत-महापुरुषों के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही भाजपा सरकार

यशपाल ठाकुर ने कहा कि भाजपा से पहले किसी भी सरकार ने महापुरुषों की जयंती कार्यक्रमों को राज्य स्तर पर मनाने की पहल शुरू नहीं की थी। भाजपा सरकार लगातार संत-महापुरुषों की जयंतियों को सरकारी स्तर पर मनाकर उनके संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। जब तक हम अपने महापुरुषों के इतिहास से परिचित नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन का कल्याण संभव नहीं है।