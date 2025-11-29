CJI Surya Kant Visit Sonipat: चीफ जस्टिस सूर्यकांत आज सोनीपत आएंगे

ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा

CJI Surya Kant Visit Sonipat, (आज समाज), सोनीपत: भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत आज सोनीपत आएंगे। वह यहां पर ओपी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का विषय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के व्यापक परिप्रेक्ष्य है। सीजेआई बनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत का यह पहला हरियाणा का दौरा है। कार्यक्रम का शुभारंभ को सुबह 10:30 बजे जिंदल इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, शालू जिंदल अकादमिक ब्लॉक में होगा।

वहीं सीजेआई के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। पुलिस कमिश्नर ममता सिंह ने शुक्रवार को यूनिवर्सिटी परिसर का निरीक्षण किया और सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की।

IMAANDAR एकेडमी का करेंगे शुभारंभ

इस अवसर पर इंटरनेशनल मूटिंग एकेडमी फॉर एडवोकेसी, नेगोशिएशन, डिस्प्यूट एडजुडिकेशन, आर्बिट्रेशन एंड रेजोल्यूशन का औपचारिक उद्घाटन भी किया जाएगा। इस एकेडमी का उद्देश्य विधि छात्रों को एडवोकेसी, विवाद निपटान और आर्बिट्रेशन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करना है।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी कार्यक्रम में होंगे शामिल

कार्यक्रम में भारत सरकार के विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस संजय करोल सहित कई शीर्ष कानूनी विशेषज्ञ भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे।

क्विक रिस्पॉन्स टीम अलर्ट

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि क्विक रिस्पॉन्स टीम हर समय तैयार रहेगी ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रवेश और निकास द्वारों, पार्किंग क्षेत्र और मुख्य कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहे।

