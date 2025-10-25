Chhattisgarh Naxalism: बीजापुर के नेलाकांकेर गांव में नक्सलियों ने की 2 ग्रामीणों की हत्या

Naxalites Killed Two Villagers In Bijapur, (आज समाज), रायपुर: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा दो ग्रामीणों की हत्या करने का मामला सामने आया है। वारदात राज्य के बीजापुर जिले के उसूर थानांतर्गत (Usur police station) नेलाकांकेर गांव (Nelakanker village) में शुक्रवार देर रात को हुई है। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान तिरुपति सोढ़ी (38 वर्ष) और रवि कट्टम (25 वर्ष) के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों ग्रामीण स्थानीय निवासी थे और सामान्य जीवन जी रहे थे।

दोनों की मौके पर ही मौत, हत्यारे फरार

एएसपी चंद्रकांत गवर्णा (ASP Chandrakant Gavarna) ने बताया कि वारदात रात को उस समय हुई जब दोनों ग्रामीण अपने घरों में थे। इसी दौरान नक्सली उनके घर में जबरन घुस आए और धारदार हथियारों से उन पर हमला कर दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद नक्सली मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

आरोपियों को जल्द किया जाएगा गिरफ्तार : पुलिस

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वारदात के बाद से इलाके में सुरक्षा गश्त बढ़ा दी गई है। आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नक्सलियिों द्वारा ऐसी घटनाएं विकास कार्यों और शांति प्रक्रिया को बाधित करने के मकसद से की जाती हैं व पुलिस प्रशासन व सरकार ऐसी घटनाओं से डरने वाले नहीं।

वारदात के बाद गांव में डर का माहौल

सूत्रों के अनुसार वारदात के बाद गांव में मातम है। साथ ही लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

जल्द इतिहास हो जाएगा वामपंथी उग्रवाद का खतरा : राजनाथ

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने मंगलवार को कहा था कि पुलिस और सुरक्षा बलों के अथक प्रयासों से वामपंथी उग्रवाद का खतरा जल्द ही भारत में इतिहास बन जाएगा। उन्होंने कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कभी राज्य के खिलाफ हथियार उठाने वाले नक्सली आज आत्मसमर्पण कर रहे हैं और खुद को विकास की मुख्यधारा में शामिल कर रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलियों का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा।

