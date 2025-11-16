Chhattisgarh Naxalism: सुकमा जिले में मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने मार गिराए तीन नक्सली

घात लगाकर सर्चिंग पार्टी पर की गोलीबारी

नक्सलियों के भागने के सभी रास्ते बंद किए

Three Naxalites Killed In Sukma Dist. (आज समाज), रायपुर: नक्सलवाद के मामले में सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी मिल रही है। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के सुकमा जिले (Sukma District) में मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने तीन नक्सलियों को मार गिराया है और गोलीबारी अभी जारी है। जिले के भेज्जी (Bhejji) और चिंतागुफा (Chintagufa) के बीच घने जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच गोलीबारी हो रही है।

तलाशी अभियान पर निकली थी डीआरजी की टीम

सूत्रों के अनुसार मुठभेड़ उस समय हुई जब डीआरजी जवानों की एक टीम क्षेत्र में तलाशी अभियान पर निकली थी। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार एनकाउंटर में तीन नक्सलियों के मारे जाने की अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। दोनों तरफ से फिलहाल रुक-रुककर गोलीबारी हो रही है। नक्सलियों ने घात लगाकर सर्चिंग दल पर गोलीबारी की। इसे देखते हुए डीआरजी के जवानों को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और वह लगातार आगे बढ़ रहे हैं। नक्सलियों के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं।

अगले साल मार्च तक नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य

गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगले साल मार्च तक देश के नक्सलियों के खात्मे का लक्ष्य रखा है और इसी के अनुसार सुरक्षा बल बीते कई माह नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। अधिकतर अभियानों में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है। या तो नक्सली बड़ी संख्या में सरेंडर कर रहे हैं या मारे जाते हैं।

दो साल में 2000 नक्सलियों ने किया सरेंडर : सीएम साय

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM Vishnudev Sai) ने शनिवार को बताया कि बीते दो वर्ष में 2000 से अधिक नक्सली आत्मसमर्पण यानी हथियार डाल चुके हैं। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और गृह मंत्री (Home Minister) अमित शाह (Amit Shah) ने मार्च-2026 तक नक्सलवाद के पूरी तरह खात्मे का लक्ष्य रखा है और राज्य में नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है।

