Chhattisgarh Breaking: सुकमा जिले के घने जंगलों में सुरक्षाबलों ने ढेर किए 14 नक्सली

Chhattisgarh Naxalism, (आज समाज), रायपुर: छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों ने नक्सलवाद के मामले में एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने मुठभेड़ में 14 नक्सलियों को मार गिराया है। सुकमा जिले और पड़ोसी बीजापुर जिले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) के साथ दो अलग-अलग मुठभेड़ों में आज सुबह 14 माओवादी मारे गए। कोन्टा-किस्टाराम इलाके के घने जंगलों में मुठभेड़ हुई। मारे गए नक्सलियों में कोन्टा एरिया कमेटी के एसीएम हितेश भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक अब भी रुक-रुककर फायरिंग हो रही है।

इस साल माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच पहली मुठभेड़

यह इस साल माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच पहली मुठभेड़ थी। 14 माओवादियों में से 12 दक्षिणी सुकमा में मारे गए, जबकि दो बीजापुर में मारे गए। यहां सुबह 5 बजे मुठभेड़ हुई। सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने कहा कि कोंटा एरिया कमेटी के सभी हथियारबंद माओवादी मारे गए। मारे गए लोगों में कोंटा एरिया कमेटी का सचिव मंगडू भी शामिल था। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक मारे गए नक्सलियों में नक्सलवाद कुछ ऐसे भी हैं जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) आकाश राव की हत्या में संलिप्त थे। अभी मृतक संख्या और बढ़ सकती है।

माओवाद खत्म करने के लिए मार्च 2026 है लक्ष्य

ताजा मुठभेड़ें ऐसे समय हुई हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मार्च 2026 की तय समय सीमा नजदीक आ रही है। 2024 से राज्य में 500 से अधिक नक्सली मारे जा चुके हैं। नक्सलियों के खिलाफ ताजा कार्रवाई को महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी सुरक्षाबलों को पुख्ता जानकारी मिली थी। इसी आधार पर सुकमा डीआरजी की एक टीम ने सर्च अभियान चलाया।

एसपी किरण चव्हाण ने खुद संभाली थी आपरेशन की कमान

सुकमा के पुलिस अधीक्षक (SP) किरण चव्हाण (Kiran Chavan) खुद आपरेशन की कमान संभाले थे। जैसे-जैसे टीम जंगल में आगे बढ़ती गई, नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और दोनों ओर से मुठभेड़ शुरू हो गई।

बड़ी मात्रा में हथियार व गोला-बारूद बरामद

मुठभेड़ स्थल से बड़ी मात्रा में हथियार व गोला-बारूद बरामद किया गया है। बरामद हथियारों में एके-47 व इंसास राइफल जैसे स्वचालित हथियार भी शामिल हैं। मुठभेड़ के बाद इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। अभी वहां व्यापक सघन तलाशी अभियान जारी है और सुरक्षा एजेंसियां मृतकों की पहचान की पुष्टि करने में जुटी हैं। किसी अन्य संभावित खतरे का पता लगाने के लिए विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही।

