Chhath Puja Update : रेलवे ने छठ पूजा पर यात्रियों के लिए चलाई 1500 ट्रेनें , हर दिन औसतन 213 ट्रिप

Chhath Puja Update(आज समाज) : दिवाली का त्योहार खत्म होने के साथ ही अब छठ पूजा की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। हर साल की तरह इस साल भी रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ है। लोग घर जाने के लिए जनरल कोच के टिकट खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं। तत्काल टिकट पर भी रिजर्व टिकट नहीं मिल रहे हैं। लोगों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है।

अब यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी। रेलवे 1,500 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, जिससे हर यात्री सुरक्षित और आराम से यात्रा कर सके। ये सभी ट्रेनें अगले पांच दिनों तक चलेंगी। यात्री बिना किसी परेशानी के सुरक्षित यात्रा कर पाएंगे।

यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव देना

भारतीय रेलवे के अनुसार, छठ पूजा के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है। रेल मंत्रालय के अनुसार, इन ट्रेनों का मकसद त्योहारों के मौसम में भीड़ कम करना और यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव देना है। इससे पहले, रेलवे ने 21 दिनों में 4,493 स्पेशल ट्रेन ट्रिप चलाई थीं।

इसका मतलब है कि हर दिन औसतन 213 ट्रिप। इस बार छठ पर्व के लिए और भी ज़्यादा ट्रेनों का इंतज़ाम किया जा रहा है। रेल मंत्रालय के अनुसार, इस त्योहारी मौसम में 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 के बीच कुल 61 दिनों में 12,000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बनाई गई है। अब तक 11,865 ट्रिप के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं। इनमें 9,338 रिजर्व और 2,203 अनरिजर्व ट्रिप शामिल हैं।

10 मिलियन से ज़्यादा यात्रियों ने किया सफर

भारतीय रेलवे के अनुसार, 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 के बीच इन स्पेशल ट्रेनों में 10 मिलियन से ज़्यादा यात्रियों ने यात्रा की। इसके अलावा, दिल्ली ज़ोन के अनुसार, 16 से 19 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली, आनंद विहार, हज़रत निज़ामुद्दीन, शकूर बस्ती और दिल्ली स्टेशनों से 15.17 लाख यात्रियों ने यात्रा की।

यह पिछले साल के मुकाबले 1.51 लाख यात्रियों की बढ़ोतरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि त्योहारी मौसम में हर साल यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाती है। इस साल की भीड़ को देखते हुए, रेलवे ने पहले ही 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच 3,960 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है।

