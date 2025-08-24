Cheteshwar Pujara Retirement : चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट को कहा अलविदा

सौ से ज्यादा टेस्ट मैच में सात हजार से ज्यादा रन है चेतेश्वर पुजारा के नाम

Cheteshwar Pujara Retirement (आज समाज), खेल डेस्क : भारत के मध्यमक्रम के भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। चेतेश्वर पुजारा ने हालांकि वनडे क्रिकेट भी खेला लेकिन उनको हमेशा टेस्ट क्रिकेट के एक भरोसेमंद खिलाड़ी के रूप में हमेशा जाना गया। आपको बता दें कि पुजारा का अंतरराष्टÑीय क्रिकेट का सफर करीब 15 साल लंबा रहा। उन्होंने अपना अंतिम अंतरराष्टीÑय मैच 2023 में खेला था। चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी संयमित बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम को कई बार मुश्किल से उभारा। अपनी बल्लेबाजी के बल पर उन्होंने देश के लिए कई मैच बचाए और कई मैच में जीत की आधारशिला रखी।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की थी करियर की शुरुआत

चेतेश्वर पुजारा ने रविवार को सोशल मीडिया पर अपनी रिटायरमेंट की जानकारी दी। इंटरनेशनल क्रिकेट में पुजारा ने साल 2010 में डेब्यू किया था। उन्होंने आॅस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में डेब्यू किया था, जो कि एक टेस्ट मैच था। टेस्ट क्रिकेट में पुजारा ने 103 मैच की 176 पारियों में 43.60 की औसत से 7,195 रन बनाए। इस दौरान 19 शतक और 35 अर्धशतक लगाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर 206* रन रहा है। हालांकि, वनडे में उन्होंने 5 मैच खेले और 10.20 की औसत के साथ कुल 51 रन बनाए थे, जिसमें उनका बेस्ट 27 रन था। वे कोई टी-20 इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेल सके थे।

चेतेश्वर पुजारा ने सोशल मीडिया पर ये लिखा

हर अच्छी चीज का अंत होता है पोस्ट में लिखा, भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और मैदान पर हर बार अपना बेस्ट प्रदर्शन करना एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर अच्छी चीज का अंत होता है। मैं दिल से आभारी हूं और सभी फॉर्मेट से क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला लिया है। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं पुजारा ने लिखा, मैं इउउक और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को मेरे क्रिकेट करियर में मिले अवसर और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उन सभी टीमों, फ्रेंचाइजी और काउंटी टीमों का भी आभारी हूं जिनका मैं इतने सालों में प्रतिनिधित्व कर पाया हूं।

ये भी पढ़ें : Asia Cup 2025 : क्या एशिया कप के अहम मैच खेलेंगे बुमराह