INLD And JJP: महम कांड को लेकर चौटाला परिवार आमने-सामने

अभय के बड़े बेटे कर्ण को कोर्ट में घसीटने की तैयारी में जजपा, एफआईआर की कॉपी मांगी
INLD And JJP, (आज समाज), सिरसा: हरियाणा का महम कांड एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। पहले महम कांड को लेकर विपक्ष चौटाला परिवार पर निशाना साधता था, लेकिन अबकी बार तो चौटाला परिवार की महम कांड को लेकर आमने-सामने आ गया है। परिवार में तल्खी बढ़ती जा रही है। जुबानी जंग तेज हो गई है। यह बवाल इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला के बड़े बेटे और सिरसा जिला परिषद के चेयरमैन कर्ण चौटाला के महम कांड पर दिए बयान पर हुआ है, जिस पर जननायक जनता दल (जजपा) आर-पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है।
लीगल नोटिस का कर्ण चौटाला ने नहीं दिया जवाब
कर्ण चौटाला को लीगल नोटिस भेजने के बाद जजपा अब उनको कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर रही है। जजपा ने 5 नवंबर को लीगल नोटिस भेजकर 15 दिन के अंदर जवाब मांगा था। यह नोटिस हिसार के एडवोकेट एवं जजपा नेता मंदीप बिश्नोई की ओर से भेजा गया था। मगर नोटिस का कोई जवाब कर्ण चौटाला की ओर से नहीं दिया गया है। वकील का कहना है कि अब वह कोर्ट केस करेंगे। इसके लिए एफआईआर की कॉपी उन्होंने महम थाने से मांगी है।
क्या कहा था कर्ण चौटाला ने
बता दें कि कर्ण चौटाला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि महम कांड की एफआईआर में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला का नाम था। कर्ण ने कहा था कि इस कांड में उनके पिता अभय सिंह चौटाला का कहीं नाम नहीं था। इस बयान के बाद जजपा ने कर्ण चौटाला को लीगल नोटिस भेजा था। यह नोटिस चंडीगढ़ के सेक्टर 9 स्थित आवास पर कर्ण चौटाला के नाम भेजा गया था।
कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करेंगी जजपा
जजपा प्रवक्ता एडवोकेट मंदीप बिश्नोई ने बताया कि अब वह आगे कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करेंगे। हम कोर्ट में अपनी तरफ से सबूत पेश करेंगे कि कर्ण चौटाला ने बयान में कहा था कि अजय चौटाला का एफआईआर में नाम था, मगर नाम तो अभय सिंह चौटाला का है। इसके लिए रोहतक पुलिस से एफआईआर कॉपी मांगी गई है। हम कोर्ट में सबूत देंगे और कोर्ट उन सबूतों के आधार पर आरोपी को समन भेज सकती है।