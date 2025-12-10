Chaudhary Birender Singh ने JJP पर साधा निशाना, कहा- JJP ने सत्ता में रहते हुए खूब पैसे कमाये, पैसे कमाने का मतलब खुली लूट

By
Anurekha Lambra
-
0
67
Chaudhary Birender Singh ने JJP पर साधा निशाना, कहा- JJP ने सत्ता में रहते हुए खूब पैसे कमाये, पैसे कमाने का मतलब खुली लूट
Chaudhary Birender Singh ने JJP पर साधा निशाना, कहा- JJP ने सत्ता में रहते हुए खूब पैसे कमाये, पैसे कमाने का मतलब खुली लूट

Chaudhary Birender Singh, (आज समाज), रेवाड़ी : पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जजपा पर जमकर निशाना साधा। बीरेंद्र चौधरी ने कहा जजपा की नियत सेवा करने की नहीं बल्कि पैसे कमाने की थी। जजपा ने सत्ता में रहते हुए खूब पैसे कमाये। पैसे कमाने का मतलब खुली लूट, जो भी घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें जेजेपी का हाथ है। जेजेपी को प्रदेश के लोग माफ नहीं करेंगे।

रैली में कहा हम लड़ेंगेआपकी लड़ाई, जब लड़ाई लड़ने का समय था तब लड़ी नहीं 

जेजेपी कहती थी हमारे को मौका दो, हम बीजेपी को जमुना पार भेज देंगे, फिर जेजेपी भाजपा की ही गोद में जाकर बैठ गई। अब रैली में कहा हम लड़ेंगे आपकी लड़ाई, जब लड़ाई लड़ने का समय था तब नहीं लड़ाई लड़ी। उचाना से जेजेपी की जमानत जप्त हुई थी। बीरेंद्र सिंह रेवाड़ी में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के निवास पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के नेताओं में एकता नहीं होने के सवाल पर कहा कि कार्यकर्ता जो कह रहे हैं उसमें तथ्य है। 11 वर्ष बाद कांग्रेस में संगठन बना है। अगर प्रदेश में संगठन होता तो कांग्रेस जीत कर भी नहीं हारती।

वोट चोरी का मुद्दा अब राष्ट्रीय मुद्दा बनने जा रहा

उन्होंने कहा कि संगठन न होने की वजह से ही नेताओं में टिकट मिलने की इच्छा, जिन नेताओं को विरोध करने का मौका मिला तो विरोध किया, जिनको निर्दलीय खड़ा होने का मौका मिला तो उसमें भी नहीं चुके। बीरेंद्र सिंह ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा और कहा कि वोट चोरी का मुद्दा अब राष्ट्रीय मुद्दा बनने जा रहा है। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली दिल्ली रैली के लिए न्योता दिया और उसके साथ ही वीरेंद्र सिंह के पुत्र तथा पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा के लिए भी न्योता दिया। उन्होंने कहा कि 18 से 21 दिसंबर तक सद्भाव यात्रा रेवाड़ी में रहेगी।

ये भी पढ़ें: Abhishek Bachchan ने पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक की चर्चाओं पर खोले कई राज़, बेटी को लेकर भी कही ये बड़ी बात