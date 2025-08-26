Chaudhary Bansi Lal’s Birth anniversary : सीबीएलयू में मनाई गई स्व. चौधरी बंसीलाल की 98 वीं जयंती

Chaudhary Bansi Lal’s Birth anniversary (आज समाज) भिवानी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के युवा कल्याण विभाग के सौजन्य से प्रयास स्पेशल स्कूल के दिव्यांग विद्यार्थियों संग कुलगुरु प्रो दीप्ति धर्माणी की अध्यक्षता में भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्व चौधरी बंसीलाल की 98 वीं जयंती श्रीनिवास रामानुजन भवन में मनाई गई। कुलगुरु प्रो. दीप्ति धर्माणी एवं कुलसचिव डॉ भावना शर्मा सहित सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों ने भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्व चौधरी बंसीलाल को याद कर नमन किया।

हरियाणा के निर्माता चौ. बंसीलाल ने हमेशा सिद्धांतों की राजनीति की

इस अवसर पर प्रयास स्पेशल स्कूल के दिव्यांग विद्यार्थियों ने अपनी अनुपम प्रस्तुति दी और चौ बंसीलाल “ए विजनरी लीडर” विषय पर संभाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय की कुलगुरू प्रो दीप्ति धर्माणी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि आधुनिक हरियाणा के निर्माता चौ. बंसीलाल ने हमेशा सिद्धांतों की राजनीति की। उन्होंने कभी भी क्षेत्रवाद या जातिवाद की राजनीति नहीं की। जब भी हरियाणा के निर्माण की बात आती है तो रेतीले टिल्लों पर पानी और हर गांव में बिजली पहुंचाने का जिक्र होता है तो सबसे पहले चौ. बंसीलाल का नाम आता है।

विश्वविद्यालय की कुलसचिव डॉ भावना शर्मा ने आए हुए मेहमानों का स्वागत करते हुए चौ बंसीलाल को हरियाणा निर्माता बताते हुए उन्हें भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद व जातपात का धुर विरोधी बताया। पूर्व कुलसचिव एवं डीन डॉ जितेन्द्र भारद्वाज ने बताया कि चौधरी बंसीलाल एक कुशल प्रशासक एवं स्पष्ट छवि के नेता थे और उन्होंने बिना किसी भेदभाव के पूरे प्रांत में समान रूप से विकास कार्य करवाए।

25 दिव्यांग विद्यार्थियों द्वारा दी गई नृत्य प्रस्तुति र

कार्यक्रम की सचिव एवं युवा कल्याण विभाग की निर्देशिका डॉ सोनल शेखावत ने मंच संचालन करते हुए बताया कि चौ बंसीलाल की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम का विशेष आकर्षण प्रयास स्पेशल स्कूल के 25 दिव्यांग विद्यार्थियों द्वारा दी गई नृत्य प्रस्तुति रही। संभाषण प्रतियोगिता में टैगोर कॉलेज सिवानी की मोनिका ने प्रथम, वैश्य महाविद्यालय भिवानी की संस्कृति ने द्वितीय और आदर्श महिला महाविद्यालय की भूमिजा और सीबीलयू की कविता ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया।

संभाषण प्रतियोगिता में प्रो जितेंद्र भारद्वाज,प्रो रवि प्रकाश शर्मा और प्रो कल्पना शर्मा ने निर्णायक की भूमिका निभाई। इस अवसर पर प्रो. ललिता गुप्ता, प्रो. विपिन जैन, डॉ लखा सिंह , ऋषि शर्मा पीआरओ और विभिन्न महाविद्यालय से डॉ कामना कौशिक, डॉ मीनाक्षी, डॉ मोनिका श्योराण, डॉ संस्कृति, आदि भी उपस्थित रहे।

