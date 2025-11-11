Delhi Car Bomb Blast : दिल्ली कार बम विस्फोट के बाद चरखी दादरी पुलिस अलर्ट पर

Sandeep Singh
Charkhi Dadri police on alert after Delhi car bomb blast
बस स्टैंड परीसर में तैनात पुलिस बल।
  • सार्वजनिक स्थानों पर सघन जांच और सुरक्षा बढ़ाई गई

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)चरखी दादरी। दिल्ली में हुए कार विस्फोट की घटना उजागर होने के बाद चरखी दादरी पुलिस रात्रि से अलर्ट मोड पर है। जिला पुलिस द्वारा स्थानीय बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, न्यायालय, होटल, धर्मशाला और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सघन चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है तथा सभी पुलिस नाके अलर्ट मोड पर हैं। जिले में प्रवेश करने और बाहर जाने वाले लोगों तथा वाहनों की सघनता से चैकिंग की जा रही है ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और किसी भी संभावित ख़तरे को समय रहते नियंत्रित किया जा सके।

प्रभारी थाना शहर उप निरीक्षक राजकुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम, कमांडो डॉग स्कवायड ने प्रमुख संवेदनशील स्थलों बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होटल, कोर्ट परिसर व अन्य स्थानों पर बैरीकेडिंग, वाहन जांच और संदिग्ध वस्तुओं की चैकिंग की । इसके साथ ही शहर के सभी होटलों, ढाबों, धर्मशालाओं को चैक किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बसों व ट्रेनों के प्रवेश-निकास मार्गों पर भी तलाशी ली गई । साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी तुरंत 112 हेल्पलाइन नंबर पर दें।

पुलिस द्वारा बाजार और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में लगातार सीसीटीवी निगरानी की जा रही है

पुलिस अधीक्षक अर्श वर्मा ने बताया कि फिलहाल किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिला है, परंतु सतर्कता बरती जा रही है। कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वादी-पक्ष व आगंतुकों को आवश्यक पहचान पत्र साथ रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस द्वारा बाजार और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में लगातार सीसीटीवी निगरानी की जा रही है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और किसी भी संदिग्ध सूचना पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग घबराएं नहीं बल्कि सतर्क रहें और पुलिस के निर्देशों का पालन करें। किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधियों की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दें या डायल 112 पर सुचित करें।

