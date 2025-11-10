Charkhi Dadri News : चचेरे भाई की हत्या करने के मामले में दो आरोपी और गिरफ्तार

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क) बाढड़। बाढड़ा पुलिस ने गांव निमड़ बडेसरा निवासी युवक व उसके परिवार के साथ घर में घुसकर लाठी-डंडों व कुल्हाड़ी से मारपीट करने और झगड़े में युवक की मौत होने के मामले में दो और आरोपी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।गौरतलब होगा कि 02 अक्टूबर की शाम को निमड़ बड़ेसरा निवासी कर्मबीर, उसकी पत्नी कमलेश, बेटी सुनीता और बेटे मन्दीप के साथ गुमान सिंह और 7-8 लोगों ने घर में घुसकर लाठी-डंडों व कुल्हाड़ी से मारपीट की थी ।

जिसमें गंभीर चोटें लगने के कारण मन्दीप की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद गुमान सिहँ के साथियों व उसके परिवार वालों ने उनके घर से 6 लाख नकद व सोने चांदी के जेवर चोरी किये थे। मामले में प्रभावी कार्यवाही करते हुए प्रभारी थाना बाढड़ा निरीक्षक ओमप्रकाश ने आरोपी गुमान सिहं उर्फ सचिन निवासी निमड बडेसरा को गिरफ्तार किया गया।रविवार को निरीक्षक ओमप्रकाश ने आरोपियान मनीष व दीपक निवासी भैराण जिला रोहतक को गिरफ्तार किया । पूछताछ के लिए दोनो आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दो दिन पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है।

