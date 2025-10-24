Charkhi Dadri News : सांसद ने सीएम के सीपीएस, भिवानी व दादरी जिला उपायुक्तों को तत्काल प्रभाव से कदम उठाने का आदेश दिया

बकाया मुआवजे को लेकर किसान प्रतिनिध मंडल ने किरण चौधरी से मुलाकात की

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क )बाढड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा सांसद किरण चौधरी से मुलाकात कर उनको वर्ष 2023 के बकाया मुआवजे से लेकर डीएपी किल्लत सहित अन्य मांगों से अवगत करवाया। किसानों ने आरोप लगाया कि मुआवजा तैयार करने में प्रशासनिक अधिकारी से लेकर बीमा कंपनियां जानबूझ कर रिपोर्ट में मनमाने तरीके से बदलाव कर किसानों को चूना लगा रही हैं। पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, चरखी दादरी व भिवानी के उपायुक्तों को दूरभाष पर इन मांगों का त्वरित तरीके से समाधान करवाने का आदेश दिया।

किसान मजदूर यूनियन जिलाध्यक्ष राजकुमार हड़ौदी ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री व राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी से हुई बातचीत में उन्होंने उनको अवगत करवाया कि वर्ष 2023 के रबी व खरीफ सीजन के बकाया 300 करोड़ की बकाया मुआवजा राशी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने लोहारु व बाढड़ा उपमंडल मुख्यालय पर बेमियादी धरना प्रदर्शन शुरु कर रखा है। जो 100 दिन से आगे गुजर चुका है लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इससे किसानों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है और मजबूरीवश किसानों को सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ रहा है।

प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी धरने पर सरकार की तरफ किसी नुमांईदें न पहुंचकर सुध नहीं ली है जिससे किसानों का सब्र जवाब दे रहा है

आज रेतीले क्षेत्र में अगेती सरसों की बिजाई का दौर चल रहा है लेकिन किसानों को पिछले दो माह से डीएपी खाद व सरकारी बीज की दुकानों पर बीज तक नहीं मिल रहा है जिससे किसानों में रोष बना हुआ है। सरकार की अनदेखी से किसानों को सबसे अधिक बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है वहीं बाजरे की खरीद से लेकर मौजूदा फसली नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को दर दर भटकना पढ़ रहा है। प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी धरने पर सरकार की तरफ किसी नुमांईदें न पहुंचकर सुध नहीं ली है जिससे किसानों का सब्र जवाब दे रहा है। पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने दक्षिणी हरियाणा के वर्ष 2023 के बकाया मुआवजे का मामला राज्यसभा में भी उठाया है और वह उनकी समस्या से पवरिचित हैं। उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, चरखी दादरी व भिवानी के उपायुक्तों को दूरभाष पर संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित कर इन मांगों का त्वरित तरीके से समाधान करवाने का आदेश दिया।

किसानों का 101 वें दिन भी धरना जारी रहा

कस्बे के उपमंडल बिजली कार्यालय में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा संचालित धरना 101 वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनरत किसानों ने सरकार पर उनसे बार बार झूठा आश्वासन देने का आरोप लगाया।धरने को संबोधित करते हुए किसान नेता नरेश कादयान व राजेश भांडवा ने कहा कि मौजूदा दौर में गरीब किसान मजदूर व कमेरे वर्ग के हितों से खिलवाड़ किया जा रहा है। वर्ष 2023 सरसों व कपास बीमा क्लेम कृषि विभाग के अधिकारियों बीमा कंपनी से मिल कर चुनाव आचार संहिता के चलते जिला भिवानी व चरखी-दादरी जिलों के 450 करोड़ रुपयों के क्लेम को लगभग 100 करोड़ रुपये करके 350 करोड़ रुपयों का घोटाला किया है।

इतना ही नहीं हरियाणा भर में वर्ष 2022-2023 में जहां फसल बीमा क्लेम 2497 करोड़ रुपये मिला, चुनावी वर्ष 2023-24 में यह क्लेम सिर्फ 224 करोड़ रुपये किसानों को दिया गया है जिसके विरोध में बेमियादी धरना प्रदर्शन जारी है। आज के धरने पर श्योराण खाप अध्यक्ष बिजेन्द्र बेरला, राजकुमार हड़ौदी, मा. रघबीर श्योराण, किसान नेता नरेश कादयान, होशियार सिंह पचगांव, सत्य प्रकाश जेवली, ब्रह्मपाल, रणधीर, प्राचार्य हवा सिंह, प्रताप सिंह, रमेश कुमार भाम्भू, प्राचार्य हवा सिंह जयवीर नांधा, सतबीर सिंह इत्यादि मौजूद रहे।

