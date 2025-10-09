Charkhi Dadri News : उपायुक्त ने जिला सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक की करी अध्यक्षता ,कहा ,ओवरलोड वाहनों पर लगाएं लगाम

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)चरखी दादरी। उपायुक्त डा. मुनीश नागपाल ने जिला सडक़ सुरक्षा समिति एवं सुरक्षित स्कूल वाहन नीति को लेकर लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि जिला में ओवरलोड चलने वाले वाहनों पर पूर्ण रूप से रोक लगाएं।

उन्होंने कहा कि ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही करते हुए आरटीए कार्यालय की ओर से चालान करवाएं। ओवरलोड वाहनों की चेकिंग 24 घंटे लगातार सुनिश्चित करें। जिला में विभिन्न स्थानों पर टीम बनाकर कार्यवाही करें। केवल आदेश तक सीमित ना रहें। कार्यवाही नजर आनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि ओवरलोड वाहनों पर की जाने वाली कार्यवाही की रिपोर्ट दैनिक आधार पर उपायुक्त कार्यालय को दें। कार्यवाही के दौरान अगर आवश्यकता हो तो पुलिस की सहायता के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संपर्क करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला में ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही दिखनी चाहिए।

दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान कर उठाएं जाएं कदम

जिला में सडक़ दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान कर सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि समिति का मुख्य उद्देश्य सडक़ दुर्घटनाओं की संख्या और उससे होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सडक़ सुरक्षा के लिए तकनीकी उपायों के साथ-साथ जन-जागरूकता भी आवश्यक है। पुलिस विभाग को चालान प्रक्रिया के साथ-साथ आमजन को सडक़ सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नियमों की जानकारी और उनके पालन से दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। पुलिस विभाग ओवरस्पीडिंग के मामलों को रोकने के लिए एक प्रभावी कार्ययोजना तैयार करें ताकि तेज गति के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।

उपायुक्त ने निर्देश दिए कि ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों में पुलिस विशेष सख्ती बरते और दोषी व्यक्ति का निर्धारित नियमों के तहत लाइसेंस सस्पेंड किया जाए। साथ ही एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया की उचित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जितने भी टी-प्वाइंट और यू-टर्न हैं, उनमें दोनों छोर पर पेड़ों व झाडयि़ों की छटाई समय पर की जाए ताकि दृश्यता स्पष्ट रहे और दुर्घटनाओं की संभावना घटे। इस व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी संबंधित एसडीएम निभाएं।

सर्दियां आने से पहले सडक़ों पर लगाएं रिफ्लेक्टर व पट्टिïयां

उन्होंने कहा कि सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, ऐसे में सभी प्रमुख सडक़ों पर उचित रिफ्लेक्टर व पट्टिïयां लगाएं ताकि कोहरे और कम दृश्यता के दौरान सडक़ दुर्घटनाओं से बचा जा सके। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि समिति की बैठकों में पूर्व में शामिल किए गए एजेंडा बिंदुओं पर जो भी सुधारात्मक कार्य किए गए हैं, उनकी अपटेड रिपोर्ट उनके कार्यालय को समयबद्ध रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

बैठक में पुलिस अधीक्षक अर्श वर्मा, एसडीएम योगेश सैनी, आरटीए मनो कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

यह भी पढ़े:- Chakrhi Dadri News : मनमोहिनी दीदी की 42वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित