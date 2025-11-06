Charkhi Dadri News : साइबर सेल ने चोरी और गुम हुए 15 मोबाइल फोन बरामद कर मालिकों को लौटाया

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क )चरखी दादरी। चरखी दादरी पुलिस साइबर सेल ने चोरी और गुम हुए 15 मोबाइल फोन तकनीकी दक्षता से बरामद करने में शानदार सफलता हासिल की है। उप-पुलिस अधीक्षक मुख्यालय धीरज कुमार ने बरामद मोबाइल फोन उनके वैध मालिकों को सौंपे। इस दौरान अपना मोबाइल वापस पाकर सभी के चेहरे खिल उठे। लोगों ने डीएसपी और साइबर की पूरी टीम के प्रति आभार जताया है। इस कार्रवाई से न केवल संपत्तियों की वापसी हुई बल्कि डिजिटल अपराधों के खिलाफ साइबर सेल की सतत चौकसी और प्रभावी जांच क्षमता भी प्रदर्शित हुई।

उप-पुलिस अधीक्षक मुख्यालय धीरज कुमार के कहा कि हमारी प्राथमिकता नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा और उनकी संपत्तियों की रक्षा है। शिकायतों के आधार पर की गई तफ्तीश, तकनीकी विश्लेषण और फोरेंसिक जांच से चोरी तथा गुमशुदा फोन की पहचान संभव हुई। तकरीबन 2 लाख 85 हजार रुपये की कीमत के 15 मोबाइल फोन बरामद किये गए। त्वरित शिकायत निवारण, समन्वित तकनीकी जांच और पुलिस के सहयोग से हमने इन मोबाइल फो न को उनके असली मालिकों तक पहुंचाया। इस काम में साइबर सेल इंचार्ज हेड कांस्टेबल संदीप कुमार व उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही। बरामद गैजेट्स की जानकारी संबंधित मालिकों को सत्यापन के बाद उपलब्ध कराई गई और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर के सौंप दिए गए। साथ ही पुलिस ने चोरी-छिपे डिवाइस बेचने या खरीदने से बचने की चेतावनी दी और नागरिकों से ऑनलाइन लेनदेन में सतर्क रहने की अपील की।

