Charkhi Dadri News : महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाओं एवं आदर्शों के अनुरूप वंचित वर्ग का उत्थान कर रही केंद्र व प्रदेश सरकार :- एसडीएम आशीष सांगवान

The Central and State governments are uplifting the deprived sections in accordance with the teachings and ideals of Maharishi Valmiki SDM Ashish Sangwan
सफाई कर्मियों को सम्मानित करते एसडीएम आशीष सांगवान।
  • महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाएं आज के इस आधुनिक युग में भी प्रासंगिक :

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)बाढड़ा।  एसडीएम आशीष सांगवान ने मंगलवार को बीडीपीओ कार्यालय बाढड़़ा में स्थित भवन में सूचना जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग द्वारा संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार के तहत महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित खंड स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि वेदों के ज्ञाता और ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्होंने मानवता को शोषितों व पीडि़तों के प्रति करूणा व दया भाव रखने, त्याग करने का पाठ पढ़ाया। उन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की, जो हमें धर्म और कर्तव्य का पाठ पढ़ाती है। हमें महर्षि वाल्मीकि के जीवन और शिक्षाओं पर और विचार-विमर्श करना चाहिए। उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए।

हरियाणा सरकार ने सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया है

उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार महर्षि वाल्मीकि जी की शिक्षाओं एवं आदर्शों के अनुरूप वंचित वर्ग का उत्थान करने में लगी हुई हैं। कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ग की भलाई के लिए नित नई-नई योजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं। आज देश प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया है। सफाई कर्मियों को उनकी ड्यूटी पर मृत्यु होने की स्थिति में 5 लाख रुपये और सीवरेज में काम करते समय मृत्यु होने की स्थिति में 10 लाख रुपये की बीमा राशि का प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर सरकार की ओर से 71 हजार रुपये तक शगुन के रूप में दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना आदि जिनमें विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।कहा कि हाल ही में सरकार ने बहनों-बेटियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को आह्वान किया कि वे नशे से दूर रहकर शिक्षा और खेलों जैसे अनेक क्षेत्रों में भाग लेकर अपने क्षेत्र व देश का नाम रोशन करें। इस दौरान सफाई योद्धाओं को शाल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान डीआईपीआरओ संदीप हुड्डा खंड शिक्षा अधिकारी जलकरण,बाढडा सरपंच राजेश अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

