Charkhi Dadri News : वॉट्सऐप पर आया है शादी का कार्ड तो हो जाएं सावधान?

कार्ड डाउनलोड करने पर हो सकता है बैंक अकाउंट खाली

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)चरखी दादरी। शादियों का सीजन शुरू हो गया है। दूर-दराज में बैठे रिश्तेदार या जानकार को लोग वॉट्सऐप के जरिए शादी का कार्ड भेजकर निमंत्रण दे रहे हैं। ऑनलाइन कार्ड भेजने का यह चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अब इसे लेकर चिंताएं भी सामने आने लगी हैं।पुलिस अधीक्षक अर्श वर्मा चरखी दादरी ने इस नये साइबर फ्रॉड को लेकर एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने इस नये साइबर स्कैम की जानकारी देते हुए बताया कि ये इनविटेशन कार्ड आपके लिए खतरे की घंटी बन सकते हैं।

अब स्कैमर्स ने लोगों को फंसाने की नई तरकीब निकाली है। ये निमंत्रण कार्ड नहीं बल्कि ्रक्क्य फाइल होते हैं. जिनके डाउनलोड होते ही मोबाइल का न सिर्फ हैक होने का खतरा है, बल्कि पर्सनल डेटा से लेकर हर एक्टिविटी पर साइबर अपराधी नजर रख सकते हैं. मौका मिलते ही वो आपके अकाउंट तक का लॉगिन ओपन करके उसमें सेंध लगा सकते हैं। साइबर ठग अज्ञात नंबरों से व्हाट्सएप पर शादी का निमंत्रण भेज रहे हैं। यह निमंत्रण कार्ड किसी आकर्षक मेसेज के साथ ही एक अटैचमेंट के रूप में आते हैं।

यह एंड्राइड मोबाइल के लिए एक इंस्टॉलेशन पैकेज होता है, जिसे अक्सर साइबर ठग व्हाट्सएप फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं

पारंपरिक पीडीएफ कार्ड के बजाय यह अटैचमेंट एक एपीके (एंड्राइड एप्लीकेशन पैकेज) व्हाट्सएप होती है। यह एंड्राइड मोबाइल के लिए एक इंस्टॉलेशन पैकेज होता है, जिसे अक्सर साइबर ठग व्हाट्सएप फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इस व्हाट्सएप फाइल पर क्लिक करते हैं तो यह मोबाइल में एक व्हाट्सएप इंस्टॉल कर देता है। आपके मोबाइल का रिमोट एक्सेस दे देता है। इसके बाद साइबर ठग आपके एसएमएस, व्हाट्सएप, बैकिंग एप आदि डेटा तक पहुंच जाते हैं। रिमोट एक्सेस मिलने के बाद साइबर ठग मिनटों में आपके बैंक खाते से रुपये ट्रांसफर कर खाली कर देते हैं। पूर्व में कई बार इस तरह से व्हाट्सएप हैक हो चुके हैं।उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी अनजान या संदिग्ध स्रोत से प्राप्त होने वाले ऐसे इन्विटेशन लिंक को खोलने या संबंधित एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से बचें, जो डॉट एपीके फॉर्मेट में हों।

वैडिंग इनविटेशन स्कैम से सुरक्षा के बताये टिप्स

एसपी चरखी दादरी ने साइबर ठगी से बचने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण सावधानियां बरतने की सलाह दी है की डॉट एपीके (.ड्डश्चद्म) फ़ाइल को डाउनलोड और इंस्टॉल करने से बचें यदि आपको किसी रिश्तेदार या दोस्त के नाम से ऐसा डिजिटल इन्विटेशन प्राप्त होता है, तो फ़ाइल डाउनलोड करने से पहले उन्हें कॉल करके या किसी अन्य माध्यम से निमंत्रण की सत्यता की पुष्टि अवश्य करें। अपने मोबाइल में ऐप्स केवल जैसे आधिकारिक ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। थर्ड-पार्टी सोर्स से ऐप डाउनलोड करना खतरनाक हो सकता है। कोई भी नया ऐप इंस्टॉल करते समय एप में मांगी गई अनुमतियों की समीक्षा करें। यदि आप अनजाने में ऐसी किसी ठगी का शिकार हो जाते हैं या आपके खाते से अवैध लेन-देन होता है, तो तत्काल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत कॉल करें।

यह भी पढ़े:- Charkhi Dadri News : नए ट्रैक्टर में खराबी को लेकर किसान परेशान, एजेंसी पर लगाया वायदा खिलाफी का आरोप