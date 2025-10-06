Charkhi Dadri News : जजपा ने 9 के जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए जनसंपर्क अभियान तेज किया

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क) बाढड़ा। आगामी 9 अक्टूबर को दादरी स्थित जाट धर्मशाला, गामड़ी चौक में आयोजित जिला स्तरीय जजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों ने दर्जन भर गांवों का दौरा कर लोगों को निमंत्रण दिया।जजपा हल्का अध्यक्ष विजय श्योराण काकड़ोली, पिछड़ा वर्ग सैल जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव निहालगढ़, जिला प्रेस प्रवक्ता राजेंद्र हुई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य दादा कैलाश पालड़ी, जिला उपाध्यक्ष संजय जगरामबास इत्यादि ने आज हल्के के गांव चांगरोड, बालरोड़ और पालड़ी में दौरा करके ग्रामीणों को सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया।

जजपा हल्का अध्यक्ष विजय श्योराण काकड़ोली व पिछड़ा वर्ग सैल जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव निहालगढ़ ने बताया कि 9 अक्टूबर को होने वाले इस सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला, पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तथा प्रदेश अध्यक्ष बृज शर्मा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि जननायक जनता पार्टी ने सदैव समाज के हर वर्ग का सम्मान किया है। जननायक स्व. चौधरी देवीलाल की सोच रही है कि समाज का कोई भी वर्ग पीछे न रह जाए।

उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए जजपा आज सामाजिक समानता और भागीदारी की मिसाल बनी हुई है। आज की मौजूदा सरकार किसान गरीब मजदूर व कमेरे वर्ग के हितों से कुठाराघात कर रही है जिसे किसी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा और जनहितों के लिए जजपा हर मोर्चे पर संघर्ष करेगी। इस दौरान ग्रामीणों को सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया गया। ग्रामीणों ने पार्टी पदाधिकारियों का फूलमाला व पगड़ी पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया।

