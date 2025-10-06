Charkhi Dadri News : ब्राह्मण सभा की बैठक में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लिया

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)बाढड़ा। कस्बे में आयोजित ब्राह्मण सभा सिंदौलिया खाप चौरासी की बैठक में भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण कर नए कार्यालय भवन का लोकार्पण करते हुए सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का फैसला लिया गया।कस्बे के जेवली रोड़ स्थित ब्राह्मण भवन में खाप चौरासी के नवनियुक्त अध्यक्ष बजरंग लाल शर्मा पहाड़ी पूर्व डीआईजी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अनेक महत्वपूर्ण फैसलें लिए गए जिनका सभी ने हाथ उठाकर समर्थन किया। ब्राह्मण भवन में भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया गया तथा इसके साथ ही भवन के कार्यालय का भी अनावरण किया गया।
प्रधान बजरंग लाल ने ब्राह्मण समाज को संगठित रहने का एवं सामाजिक बुराइयों से मिलकर लडऩे का आह्वान किया
तत्पश्चात सभा भवन में विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई तथा व्यापक सुझाव आमंत्रित किए गए । प्रधान बजरंग लाल ने ब्राह्मण समाज को संगठित रहने का एवं सामाजिक बुराइयों से मिलकर लडऩे का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का भी आह्वान किया। बैठक में खाप महामंत्री पूर्व चेयरमैन सुनील शर्मा ने सभी नवचयनित पदाधिकारियों को शभकामनाएं देते हुए संगठन को ग्राम स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया।
बैठक में पूर्व अध्यक्ष मा. अमरचंद चैहड़, महासचिव सुनील शर्मा बाढड़ा, मा. रामनाथ मांढी, कोषाध्यक्ष सीताराम शर्मा काकड़ौली, संस्थापक कमल सिंह ओबरा, वरिष्ठ उपप्रधान डॉ. तरसेम शर्मा बेरला, कार्यकारी उपप्रधान धनसिंह शास्त्री हंसावास, इंदराज शर्मा सिधनवा, संरक्षक महावीर शर्मा कान्हड़ा एवं ऋषि शर्मा राखी शाहपुर, पवन शर्मा भांडवा,मुख्य प्रवक्ता रमेश शास्त्री भांडवा,कार्यालय सचिव सत्यव्रत शर्मा, सह सचिव पारस शर्मा गोठडा, कोषाध्यक्ष सीताराम काकड़ौली, चंद्रभान बड़दू, ऑडिटर अनिल शर्मा जेवली, संगठन सचिव पवन शर्मा खरकड़ी, उपाध्यक्ष हनुमान शर्मा खरकड़ी, प्रेम शर्मा खरकड़ी, पवन शर्मा हंसावास, प्रताप शर्मा, कृष्ण अठखेड़ा, सोमवीर शर्मा बाढड़ा, नरेश शर्मा चांदवास, विनोद शर्मा लाड, रामनिवास शर्मा पिचोपा देवराज शर्मा, निरंजनशर्मा कारी, उपाध्यक्ष महेन्द्र शर्मा, पंकज शर्मा, रामनिवास मांढी, कुलदीप शास्त्री, जगदीश शर्मा, राजबीर हुई इत्यादि सैंकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे।
