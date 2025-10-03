Charkhi Dadri News : चार हजार बैगों की आज होगी आपूर्ति, किसानों को मिलेगी राहत

लोहारु रोड़ पर सहकारिता भंडारण केन्द्र पर खाद लेते किसान।

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क )बाढड़ा। उपमंडल क्षेत्र में डीएपी की आपूर्ति में देरी के बाद अब प्रशासन सजग हो गया है और सभी पैक्स केन्द्रों के माध्यम से आपूर्ति व वितरण में तेजी पकड़ ली है। पिछले सप्ताह की आवक डीएपी के वितरण के दौरान ही मौजूदा सप्ताह में दो सौ मिट्रिक टन यानि चार हजार बैग पहुंच जाऐंगे। इनका शनिवार व सोमवार को किसानों को वितरण करने की योजना है।प्रदेश के सहकारिता विभाग ने बाढड़ा उपमंडल सहित दादरी जिले में अगस्त माह से लगातार डीएपी की आपूर्ति की है जिसके बावजूद अभी तक कई पैक्स केन्द्रों पर डीएपी नहीं पहुंच पाई है।

इसके कारण किसानों को दूसरे केन्द्रों पर दर दर भटकना पड़ रहा है वहीं अब उपायुक्त ने राजस्व विभाग के पटवारियों, कृषि विभाग व सहकारिता विभाग से एक कमेटी गठित कर हर वंचित किसान तक डीएपी उपलब्ध करवाने का आदेश दिया है जिसके बाद अब हर पैक्स तक डीएपी पहुंचाने के लिए प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है। बाढड़ा उपमंडल मुख्यालय पर पांच हजार बैगों की आपूर्ति होने के अलावा जेवली, चांदवास में पर्याप्त आपूर्ति हो चुकी है वहीं कारी धारणी, धनासरी, कादमा, हुई इत्यादि एक दर्जन पैक्स केन्द्रों पर अभी तक मात्र दस से बीस प्रतिशत डीएपी की आवह हुई है जिससे किसानों के सामने सरसों व गेहूं बिजाई को लेकर संकट पैदा हो गया है।

केन्द्रिय सहकारी बैंक चेयरमैन सुधीर चांदवास ने बताया कि प्रति सप्ताह जिले में दो हजार से चार हजार बैग पहुंच रहे हैं 

सहकारिता विभाग की डिमांड पर प्रदेश सरकार ने भिवानी में चार सौ मिट्रिक टन डीएपी भेजी है जिसको भिवानी व दादरी दोनों जिलों में आधा आधा बांट कर शुक्रवार को उनके चयनित पैक्स केन्द्रों पर भेज दिया है जिससे उनका शनिवार व सोमवार को वितरण करवाने की योजना है। आज भिवानी रेलवे स्टेशन से दादरी जिले में आने वाली दो हजार मिट्रिक यानि 4000 बैगों में से 1000 बैग दी जमीदारा सोसायटी चरखी दादरी, 500 बैग पैक्स चांदवास, 500 बैग पैक्स बेरला, 500 बैग पैक्स डाढी बाना, 500 बैग पैक्स बोंद कलां, 500 बैग पैक्स मोरवाला, 500 बैग पैक्स पैंतावास में पहुंचेंगे जिनकासे किसानों को वितरण किया जाएगा। दी केन्द्रिय सहकारी बैंक चेयरमैन सुधीर चांदवास ने बताया कि प्रति सप्ताह जिले में दो हजार से चार हजार बैग पहुंच रहे हैं और रबी सीजन की बिजाई में सभी किसानों को पर्यापत मात्रा में डीएपी उपलब्ध होगी।

