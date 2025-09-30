Charkhi Dadri News : खाद पाने के लिए सहकारी केन्द्रों पर उमड़ी किसानों की भीड़, प्रशासन के हाथ पैर फूले

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)बाढड़ा। उपमंडल के गांव कादमा, धारणी, धनासरी, सहकारी केन्द्र पर आज खाद पहुंचते ही इंतजार में बैठे किसानों में पहले पाने की होड़ मच गई और खरीद अधिकारियों व भीड़ को संभालने पहुंचे कृषि विभाग, प्रशासनिक अधिकारियों में हडक़ंप मच गया। कारी धारणी, कादमा पैक्स केन्द्रों पर एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसानों को लाईन लगाकर खाद वितरण करवाई गई। किसानों ने सरकार पर जानबूझ कर समय पर खाद उपलब्ध न करवाने का आरोप लगाया।

गांव कारी धारणी व कादमा में स्थित सहकारी खाद वितरण केन्द्र पर रात्रि को खाद पहुंचने का समाचार मिलते ही सुबह चार बजे ही क्षेत्र के पुरुष व महिला किसान पहुंच गए और पहले खाद लेने के लिए अड़ गए। उपमंडल के चालीस गांवों के किसानों के लिए मात्र 2 हजार बैग आने से हालात खराब हो गए। किसान एक दूसरे से पहले आने की बात कहकर व खरीद अधिकारियों पर जल्दी से जल्दी खाद देने की मांग करने लगे जिसस हालात खराब हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने स्थित को नियंत्रण कर सभी किसानों को लाईनों में लगाकर खाद वितरण करवाई।

हर बार किसानों को दिन व रात्रि को लाईनों में खड़ा होकर खाद लेनी पड़ रही है

खाद लेने आए किसान संदीप सांगवान, रामकिशन, कपूर सिंह, नरेश, आनंद, बीरमति, संतोष, कमला देवी, भतेरी इत्यादि ने बताया कि उपमंडल क्षेत्र के खाद केन्द्रों में पिछले लंबे समय से नाममात्र की डीएपी खाद आ रही है जिससे बिजाई व सिंचाई के समय शायद ही खाद उपलब्ध हो पाए। हर बार किसानों को दिन व रात्रि को लाईनों में खड़ा होकर खाद लेनी पड़ रही है वहीं निजि दुकानों से खाद लेने पर दो बैगों के साथ ही इससे अधिक कीमत के अलग पदार्थ खरीदना मजबूरी हो गया है।

मौजूदा समय में सरसों की सिंचाई के साथ बिजाई की सख्त जरुरत है लेकिन सहकारी खाद वितरण केन्द्रों व निजि दुकानों पर नाममात्र आपूर्ति होने से उनको लाईनों में लगकर खाद लेनी मजबूरी है। सहकारी समिति प्रबंधक जयबीर श्यामकलां ने बताया कि सप्ताह में तीसरी बार यूरिया डीएपी की आपूर्ति व निजि दुकानों पर यूरिया पहुंची है जिसका शांतिप्रिय ढंग से वितरण करवाया गया है। खंड कृषि अधिकारी डा. अजय भामा व अन्य कृषि अधिकारियों ने किसानों को समझाया कि मौजूदा समय में डीएपी की खपत होने के कारण ज्यादा मात्रा में खाद की लगातार आपूर्ति की जा रही है। किसान मौजूदा समय में केवल प्रयोग करने के लिए ही खाद की खरीद करे लेकिन किसानों ने कहा कि अभी मिल रही है और शायद बाद में कम आपूर्ति हो।

