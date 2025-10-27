Charkhi Dadri News : बडराई के किसानों ने बिजली निगम के खिलाफ नारेबाजी की

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)बाढड़ा। बिजली निगम में करोड़ों रुपये जमा करने के बावजूद दो साल बाद भी ट्यूबवैल कनेक्षन जारी नहीं करने पर गांव बडराई के किसानों ने सरकार व बिजली निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांव बडराई के मुख्य बस स्टेंड पर सरपंच सचिन कुमार व पूर्व सरपंच धर्मबीर सिंह की अगुवाई में उपस्थित किसानों ने बताया कि बिजली निगम किसानों के हितों से खिलवाड़ कर रहा है। तीन माह पूर्व सैंकड़ों किसानों ने झोझूकलां बिजली कार्यालय पहुंच कर रोष प्रदर्शन व तालाबंदी की तो विभाग ने आनन फानन में कुछ किसानों के खेतों में बिजली के खंभे व तार लगा दिए लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं लगाने से किसानों को बस इंतजार करना पड़ रहा है।

किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि सरकार व बिजली विभाग ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया

इस क्षेत्र के किसानों ने वर्ष 2022 व 2023 में झोझू बिजली कार्यालय के माध्यम से निगम में लाखों रुपये जमा करवा कर अपने खेतों में ट्यूबवैल की खुदाई कर नई मोटर, पाईप व सिंचाई के उपकरण लगाए लेकिन दो से ढाई साल का लंबा अर्सा बीतने के बावजूद गांव गोपालवास, बडराई, कादमा इत्यादि दस से अधिक गांवों के आज तक सैंकड़ों किसानों को कनेक्षन नहीं जारी किया गया जा रहा है। किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि सरकार व बिजली विभाग ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वह सरकार से सीधे टकराव से पीदे नहीं हटेंगी।

पीडि़त किसानों ने सरकार को एक सप्ताह में ट्रांसफार्मर जारी नहीं करने पर झोझूकलां बिजली कार्यालय पर रोष प्रदर्शन करने का एलान किया। किसान रामचंद्र, छाजूराम, प्रेम, दीपक, रामकुमार, प्रदीप, छेलूराम, रामपाल, रामचंद्र सिंह, कुलदीप, राजबीर, सुरेन्द्र सिंह, टिन्नू बडराई, अनिल कुमार, पवन, प्रवीण, कुमार इत्यादि मौजूद रहे। फोटो कैप्सन-: 27 पीकेपी 3 बाढड़ा: ट्यूबवैल कनेक्षनों में देरी पर गांव बडराई में रोष प्रकट करते पीडि़त किसान।

