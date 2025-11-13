Charkhi Dadri News : चार गांवों के किसानों ने बिजली विभाग जुई एसडीओ को तत्काल प्रभाव से कदम उठाने का आदेश दिया

ट्यूबवैल कनेक्षन की मांग के लिए एसडीओ को ज्ञापन सौंपा

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क )बाढड़ा। उपमंडल के जुई कस्बे के साथ लगते काकड़ौली हुक्मी, जीतपूरा, भारीवास व उमरवास के किसानों ने चार साल पहले भारी भरकम राशी जमा करवाने के बावजूद ट्यूबवैल कनेक्षन जारी न करने पर रोष जताया तथा बिजली विभाग के एसडीओ को ज्ञापन देकर तत्काल प्रभाव से कनैक्षन जारी न करने पर तत्काल प्रभाव से कदम उठाने की मांग की।जुई बिजली कार्यालय पहुंचे उपमंडल अधिकारी को ज्ञापन पहुंचे किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि यह क्षेत्र पूरी तरह कृषि पर निर्भर है और फसल सिंचाई के लिए किसानों को ना के बराबर नहरी पानी मिल रहा है।

किसान इस ज्वलंत मांग को लेकर बार बार वरिष्ठ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को सारी स्थिति से अवगत करवा चुके हैं

इस क्षेत्र के जुई कसबे के साथ लगते काकड़ौली हुक्मी, जीतपूरा, भारीवास व उमरवास के किसानों ने वर्ष 2021 में उपमंडल कार्यालय जुई में ट्यूबवैल कनेक्षन के लिए लाखों रुपयों के साथ आवेदन किए थे लेकिन आज तक उनको कहीं खंभे, कहीं आपूर्ति लाईन के तार व कहीं ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है जिससे किसानों को फसल सिंचाई के लिए परेशानी से जूझना पड़ रहा है। किसान इस ज्वलंत मांग को लेकर बार बार वरिष्ठ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को सारी स्थिति से अवगत करवा चुके हैं लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ जिससे किसानों में रोष बना हुआ है।

सभी किसानों ने बिजली विभाग के एसडीओ को ज्ञापन देकर तत्काल प्रभाव से कनैक्षन जारी न करने पर तत्काल प्रभाव से कदम उठाने की मांग की। एसडीओ ने जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया। उनके अलावा गांव काकडोली हुक्मी निवासी तेजवीर काकडोली, अतर सिंह, अनिल मोटू, पवन कुमार, रणधीर सिंह, रणबीर जोडिय़ां, अंकित, सतपाल फौजी, तेजपाल, संदीप कुमार, पवन कुमार, विनोद कुमार, अंकित कुमार, राजबीर, लीला, रणबीर, रणधीर सिंह, संदीप कुमार, अनिल मोटू, अमित कुमार, सतपाल सिंह इत्यादि मौजूद रहे।

