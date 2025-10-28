Charkhi Dadri News : नए ट्रैक्टर में खराबी को लेकर किसान परेशान, एजेंसी पर लगाया वायदा खिलाफी का आरोप

By
Sandeep Singh
-
Farmers are upset about defects in their new tractors and have accused the agency of breaking its promises.
ट्रेक्टर एजेंसी के सामने रोष प्रकट करते किसान।

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क) बाढड़ा। गांव द्वारका निवासी ईश्वर सिंह पुत्र रामकुमार ने एक निजि कंपनी की ट्रैक्टर एजेंसी पर वादाखिलाफी और लापरवाही का आरोप लगाया है। किसान का कहना है कि उसने 30 जनवरी 2025 को एजेंसी से एक नया ट्रैक्टर खरीदा था। इसकी पांच साल की गारंटी-वारंटी राजेश सांगवान ने ली थी जो शोरूम के प्रभारी हैं। ईश्वर सिंह के अनुसार, ट्रैक्टर घर लाने के बाद जब उन्होंने कृषि कार्य शुरू किया, तो कुछ ही दिनों में प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट इत्यादि कलपूर्जो में खराबी आ गई जिससे ट्रैक्टर बंद हो गया। किसान ने जब इस बारे में एजेंसी प्रभारी राजेश सांगवान से संपर्क किया, तो उन्होंने बार-बार मरम्मत का आश्वासन दिया, लेकिन कई दिनों तक कोई समाधान नहीं निकला।

आप किसी मिस्त्री से ट्रैक्टर ठीक करवा लो, खर्चा हम दे देंगे

ईश्वर सिंह का कहना है कि दस से अधिक बार आश्वासन देने के बाद अंतत: कर्मचारी ने कहा कि आप किसी मिस्त्री से ट्रैक्टर ठीक करवा लो, खर्चा हम दे देंगे। लेकिन बाद में उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया और कहा कि यह कंपनी का मामला है। इसके बाद किसान ने भारतीय किसान यूनियन जिला चरखी दादरी से संपर्क किया। 22 अक्टूबर 2025 को यूनियन की कार्यकारिणी और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर किसान सोनालिका एजेंसी के मालिक रामभगत से मिले। बातचीत के दौरान एजेंसी मालिक ने ट्रैक्टर में खराबी स्वीकार करते हुए कहा था कि वे ईश्वर सिंह को 70 हजार रुपये देंगे ताकि मामला शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ जाए।

लेकिन ईश्वर सिंह का आरोप है कि अब रामभगत लोहरवाड़ा अपने वादे से मुकर गए हैं। किसान का कहना है कि यदि एजेंसी 29 अक्टूबर 2025 तक मामला नहीं सुलझाती है, तो वे भारतीय किसान यूनियन के साथियों सहित टे्रक्टर एजेंसी के सामने अनिश्चितकालीन धरना देंगे।भाकियू जिला अध्यक्ष हरपाल भांडवा ने कहा कि इस मामले को लेकर क्षेत्र के किसानों में भी रोष देखा जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि यदि ईश्वर सिंह को न्याय नहीं मिला, तो आंदोलन को जिला स्तर पर भी आगे बढ़ाया जाएगा। एजेंसी मालिक अपनी बात से पीछे हट रहे हैं जोकि गलत है। किसान के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए अन्यथा भाकियू किसी भी सूरत में न्याय दिलवाने से पीछे नहीं हटेगी।

