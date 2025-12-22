Charkhi Dadri News : निर्माण व मनरेगा मजदूरों की मांगें विधानसभा में उठाने की मांग,

संयुक्त मजदूर मोर्चा ने विधायक को सौंपा ज्ञापन

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)चरखी दादरी। संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा हरियाणा के आह्वान पर प्रतिनिधिमंडल ने भवन निर्माण मजदूरों की ज्वलंत मांगों को विधानसभा सत्र में उठाने को लेकर दादरी विधायक सुनील कुमार के नाम पर विधायक के पीए को ज्ञापन सौंपा विधानसभा में निर्माण मजदूरों व मनरेगा मजदूरों की मांगों को उठाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल सीटू नेता राजकुमार घिकाड़ा किसान नेता रणधीर कुंगड़ ओम नंबरदार भवन निर्माण कामगार यूनियन के साथी ओमबीर बिगोवा अमरजीत पैतावास शामिल रहे। ध्यान रहे कि 14 दिसंबर को हजारों निर्माण मजदूरों ने कुरुक्षेत्र मुख्यमंत्री आवास पर जोरदार प्रदर्शन किया था। दादरी विधायक सुनील कुमार विधायक के पीए को निर्माण मजदूरों की समस्याओं को विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया।

संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा के नेताओं ने बातचीत में बताया कि 15 दिसंबर को सयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा हरियाणा के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री के ओएसडी ने निर्माण मजदूरों की मांगों का जल्द से समाधान का आश्वासन दिया था। उनसे हुई बातचीत में बंद पड़े पोर्टल को खोलकर मजदूरों को लाभ दिए जाने, मनरेगा के बंद किए गए कामों को शामिल करके मजदूरों को काम दिए जाने पर कार्यवाही करने को सहमति जताई। इसके साथ साथ ग्रेप 3 की वजह से प्रभावित निर्माण मजदूरों के बंद हुए काम की भरपाई करने पर भी उन्होंने सहमति जताई थी।

लेबर कोड रद्द किए जाने की मांग पर उन्होंने, यूनियनों की आपत्ति मांगी, जिस पर यूनियनों ने कहा कि पहले से हम विस्तृत पत्र सरकार को लिख चुके है। बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि 4 करोड़ जारी किए गए हैं, लेकिन यूनियनों के नेतृत्व ने कहा कि ये तो कुल हानि का एक प्रतिशत भी नहीं है। जो मजदूरों के साथ धोखा है।संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने हरियाणा के सभी विधायकों को ज्ञापन देकर विधानसभा में निर्माण मजदूरों की आवाज उठाने की मांग की है। अगर निर्माण मजदूरों के मुद्दों का जल्द समाधान किया जाता है तो 17, 18 जनवरी 2026 को हिसार, भिवानी, जींद, अंबाला में मंत्रियों के आवास पर दो दिवसीय दिन रात का पड़ाव डाले जाने की चेतावनी दी। भिवानी, दादरी, महेन्द्रगढ व रेवाडी के हजाारों निर्माण मजदूर भिवानी मंत्री श्रुति चौधरी के आवास पर पड़ाव डालने के लिए मजबूर होगे।

