Charkhi Dadri News : दादरी पुलिस ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव, साइबर अपराधों, महिला विरुद्ध अपराध, डायल 112 व ट्रिप मॉनिटरिंग की दी जानकारी

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क )चरखी दादरी। पुलिस ने शहीद बगड़ावत स्कूल सांजरवास में विद्यार्थियों के लिए व्यापक सुरक्षा और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर नशे के दुष्प्रभाव, साइबर अपराध, महिला विरुद्ध अपराध तथा आपातकालीन सेवाओं जैसे डायल 112 व ट्रिप मॉनिटरिंग की जानकारी दी।प्रभारी थाना बौंदकला निरीक्षक बलवान सिंह, एएसआई मुकेश ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव, डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके और महिलाओं व लड़कियों के खिलाफ होने वाले अपराधों की जानकारी दी। साथ ही, सुरक्षा से जुड़ी नई सेवाओं डायल 112 और ट्रिप मॉनिटरिंग के उपयोग के बारे में भी व्यावहारिक जानकारी दी गई ताकि छात्र व उनके अभिभावक आपातकाल में शीघ्र और सही कदम उठा सकें।

उन्होंने साइबर सुरक्षा में सोशल मीडिया पर सुरक्षित व्यवहार, पासवर्ड प्रबंधन, ऑनलाइन छेड़छाड़ और फर्जी कंटेंट की पहचान की जानकारी दी। महिला विरुद्ध अपराधों के विषय में छात्र/छात्राओं को कानूनी अधिकार, हेल्पलाइन्स और सामुदायिक समर्थन के संसाधनों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही सडक़ सुरक्षा सत्र में हेलमेट के नियम, गति सीमाओं का पालन, पैदल यात्रियों के अधिकार व ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का उपयोग न करने, निर्धारित गति से वाहन चलाने की जानकारी दी। डायल 112 व ट्रिप मॉनिटरिंग के बारे में विद्यार्थियों को तत्काल सहायता प्राप्त करने और यात्रा के दौरान अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के व्यावहारिक कदम बताए गए। विद्यार्थियों को बताया गया कि किसी मुश्किल स्थिति में किस तरह प्रतिक्रिया करें और किससे मदद लें। डायल 112 व ट्रिप मॉनिटरिंग जैसी सेवाएं उन्हें तेज और विश्वसनीय सहायता प्रदान करती हैं।

यह भी पढ़े:-Farmers blocked all feeders : किसानों ने रुदड़ौल बिजली के सभी फीडरों की आपूर्ति बंद कर तालाबंदी की