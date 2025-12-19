Charkhi Dadri News : सर्दी व कोहरे में सतर्क रहें नागरिक, सुरक्षा नियमों का करें पालन: डा. मुनीश नागपाल

बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क) चरखी दादरी। उपायुक्त डा. मुनीश नागपाल ने आमजन से अपील की है कि घने कोहरे, शीतलहर और अत्यधिक ठंड के दौरान पूरी सावधानी बरतें तथा सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में विशेषकर सुबह और रात के समय दृश्यता कम हो जाती है, ऐसे में वाहन चालकों को धीमी गति से वाहन चलाना चाहिए और लो बीम लाइट का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पतालों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का नियमित निरीक्षण करें और जरूरतमंद, बेसहारा लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लें।

आवश्यकता पडऩे पर ही रूम हीटर का प्रयोग करें और हवा की निकासी का उचित प्रबंध रखें

उपायुक्त ने कहा कि सर्दी से बचाव के लिए हरियाणा सरकार द्वारा विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। इसके तहत जरूरतमंद लोगों के ठहरने के लिए अस्थाई रैन बसेरे स्थापित किए गए हैं, जहां सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। रैन बसेरों में स्वच्छता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने आमजन को सलाह देते हुए कहा कि सर्दी से बचाव के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े पहनें, सिर, गर्दन, हाथ और पैरों को अच्छी तरह ढक कर रखें। घरों में ठंडी हवा के प्रवेश को रोकने के लिए दरवाजे व खिड़कियां बंद रखें। अनावश्यक यात्रा से बचें और भीगने की स्थिति में तुरंत सूखे कपड़े पहनें। बुजुर्गों, बच्चों और नवजात शिशुओं का विशेष ध्यान रखें। आवश्यकता पडऩे पर ही रूम हीटर का प्रयोग करें और हवा की निकासी का उचित प्रबंध रखें।

उपायुक्त ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा पशुपालन विभाग को निर्देश दिए कि वे किसानों और पशुपालकों को सर्दी के मौसम में फसलों और पशुओं की सुरक्षा को लेकर जागरूक करें। उन्होंने बताया कि शीतलहर के दौरान पशुओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें पर्याप्त भोजन दिया जाए। रात के समय पशुओं के आश्रय स्थलों को चारों ओर से ढक कर रखें और ठंडा चारा व ठंडा पानी देने से बचें।वाहन चालकों से अपील करते हुए उपायुक्त ने कहा कि कोहरे के दौरान गलत दिशा में वाहन न चलाएं, ओवरटेक करने से बचें और यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करें। आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क किया जा सकता है।

