Charkhi Dadri News : नगर के विकास कार्यों को गति देने के लिए सीएम से मिले चेयरमैन बख्शीराम सैनी

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क )चरखी दादरी। नगर परिषद चेयरमैन बख्शीराम सैनी ने बताया कि दादरी नगर के विभिन्न वार्डो सहित समस्त क्षेत्रों में विकास कार्यों को अधिक से अधिक धरातल पर उतारने के पुरजोर प्रयास चल रहे है, सभी परेशानियों को प्राथमिकता के आधार पर निपटान करवाने के लिए तेजी से कदम उठाए जा रहे है, नियमित अंतराल पर प्रदेश की राजधानी पहुंच कर उच्च अधिकारियों से मुलाकात की जा रही है। इसके अलावा जब भी मुख्यमंत्री द्वारा भेंट करने का अवसर प्रदान किया जाता तब प्रत्येक मुलाकात के दौरान यही प्रमुख विषय रहता है कि किस प्रकार से दादरी के निवासियों को सुविधाएं पहुंचाई जाए।

चेयरमैन ने बताया कि हाल ही में चण्डीगढ पहुंच कर कबीर कुटिया में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से शिष्टाचार भेंट की गई थी। यह मुलाकाता काफी सकारात्मक व सुखद रही। नायब सिंह सैनी ने अपने मिलनसार व्यक्तित्व के अनुसार हर बार की तरह इस भेंट के दौरान भी काफी विशेष मार्गदर्शन दिया कि किस प्रकार हम सभी मिलकर दादरी नगर के विकास के लिए अधिक से अधिक काम करवा सकते हैं। भेंट के दौरान पूरी हो चुकी योजनाओं व तेजी से चल रही परियोजाओं के बारे में बात की गई। मुख्यमंत्री ने हर बार की तरह हौसला अफजाई करते हुए यही समझाया कि दादरी की कोई भी मांग हो खुले दिल से रखी जाए, जिससे कि प्रदेश सरकार के माध्यम से इन पर जल्द से जल्द काम करने का प्रयास किया जा सके।

