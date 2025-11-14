Charkhi Dadri News : राजस्व विभाग में रिक्त पदों को लेकर भडक़ी भाकियू, जल्द मुआवजा जारी नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)बाढड़ा। भारतीय किसान यूनियन ने उपमंडल मुख्यालय के राजस्व विभाग में रिक्त पदों, बकाया मुआवजा व बाढड़ा, झोझूकलां खंड में लंबित ट्यबवैल कनेक्षन जारी न करने पर कड़ा रोष प्रकट किया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से तत्काल प्रभाव से मांगों का समाधान नहीं करने पर आंदोलन शुरु करने का अल्टीमेटम दिया।कस्बे के सर छोटूराम किसान भवन में भाकियू अध्यक्ष हरपाल सिंह भांडवा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा बार बार आश्वासन देने के आवजूद लंबित मुआवजा जारी न करने सरकारी की कार्यशैली पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बाढडा उपमंडल क्षेत्र में काफी दिनों से तहसीलदार की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

वर्ष 2023 व वर्ष 2025 में दर्जनों गांवो में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा कुछ किसानों को दिया गया है

इसलिए तहसीलदार की स्थाई जल्दी से जल्दी नियुक्ति की जाए नहीं तो यूनियन आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 3 साल से पैसे जमा करवा रखे हैं लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं किए गए हैं। सरकार जल्दी से जल्दी कनेक्शन देने का काम करें और 6 महीने से विभाग के पास आपूर्ति केबल उपलब्ध नहीं है जो केवल जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराई जाए। वर्ष 2023 व वर्ष 2025 में दर्जनों गांवो में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा कुछ किसानों को दिया गया है। ज्यादातर किसान मुआवजे से वंचित रह गए हैं।

बाकी किसानों को भी मुआवजा दिया जाए। सीएम से बैठक में मिले आश्वासन के बावजूद भी 2023 का कपास फसल का मुआवजा भी बीमा कंपनी द्वारा किसानों को अभी तक नहीं दिया गया है। जल्दी से जल्दी दिलाया जाए। बैठक में जल्द ही किसानों की मांगों की सुनवाई नहीं करने पर किसान महापंचायत आयोजित कर आंदोलन शुरु करने का फैसला लिया। बैठक में उनके अलावा भाकियू महासचिव ओमप्रकाश उमरवास, पूर्व सरपंच गिरधारी मोद, सतबीर बाढड़ा, रामौतार लाड, मीरसिंह, अतर सिंह, रणधीर बारवास, कर्णसिंह, धर्मपाल सिंह, राजेन्द्र, रमेश कुमार, इत्यादि मौजूद रहे।

