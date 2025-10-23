Charkhi Dadri News : दीपावली के बाद शहर में गंदगी के ढेर, आवारा पशुओं और राहगीरों की बढ़ी मुश्किलें, प्रशासन की भी दिखा लापरवाही

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)बाढड़ा। दीपावली की रौनक तो खत्म हो चुकी है लेकिन इसके बाद शहर की सडक़ों पर फैली गंदगी ने नगरवासियों का जीना दुश्वार कर दिया है। जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिनमें पटाखों के अवशेष, फूल-मालाएं, प्लास्टिक और घरेलू कूड़ा शामिल हैं। व्यापार मंडल कर्मचारी भी कूड़ा करकट उठा रहे हैं लेकिन भारी मात्रा में जमा होने से उनकी भी परेशानी बढ गई हैं।

अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक हरकत में आता है और शहर को दोबारा स्वच्छ बनाने की दिशा में कदम उठाता है

दीपावली पर्व के बाद कस्बे के मुख्य मार्गों, बाजारों और कॉलोनियों में हालात और भी बदतर हैं। इससे न सिर्फ राहगीरों को परेशानी हो रही है, बल्कि आवारा पशुओं की जान पर भी बन आई है। कई जगह गायें और कुत्ते इन कचरे के ढेरों में खाना तलाशते नजर आए, जिससे उनके घायल होने या बीमार पडऩे की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय निवासी और दुकानदार प्रशासन की उदासीनता से बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि त्योहारों के बाद सफाई के विशेष इंतजाम होने चाहिए थे, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई।

स्थानीय दुकानदार संजय कुमार, धर्मवीर सिंह, प्रदीप कुमार, रघबीर सिंह, मनोज कुमार, जयवीर सिंह, महेश शर्मा, रमेश कुमार आदि ने कहा दीवाली के बाद हर साल ऐसा होता है, लेकिन इस बार तो हद हो गई। तीन दिन बीत गए कोई सफाई कर्मचारी नजर नहीं आया। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक हरकत में आता है और शहर को दोबारा स्वच्छ बनाने की दिशा में कदम उठाता है।

कूड़ा करकट निपटान न होने से आमजन की बढर समस्या

बाढड़़ा कस्बे का मुख्य बाजार इन दिनों कूड़ा-करकट और जलते कचरे की समस्या से जूझ रहा है। चार वर्षों से चली आ रही यह समस्या अब गंभीर रूप ले चुकी है। सडक़ किनारे और नहर के पास जमा कूड़ा नियमित रूप से जलाए जाने से पूरे क्षेत्र में धुआं और बदबू फैल रही है। इससे न केवल दुकानदार और राहगीर परेशान हैं, बल्कि घरों में रहने वाले बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है।कस्बे के लोहारु रोड़ स्थित कालोनी निवासी सुनील श्योराण, रमेश कुमार, रामसिंह, सत्यवान, अजीत मान, योगेश आर्य, कर्मवीर, मनजीत, राजपाल, जयवीर, संदीप, सुरेश, पवन और राकेश इत्यादि ग्रामीणों ने बताया कि निजी सफाईकर्मी मार्केट का कचरा उठाकर 334 बी नेशनल हाइवे और नहर के किनारे फैंक देते हैं।

बाद में उसी कूड़े में आग लगा दी जाती है, जिससे उठता धुआँ पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। लोगों ने बताया कि कई बार आग लगने से सडक़ पर यातायात बाधित हुआ और आसपास के घरों में सांस लेना मुश्किल हो गया। व्यापार मंडल अध्यक्ष सुदंरपाल श्योराण व सरपंच प्रतिनिधि राजेश श्योराण ने बताया कि दीपावली पर बड़ी मात्रा में कूडा करकट जमा हो गया है जिसको उठाने के लिए कर्मचारी लगे हुए हैं और कूड़ा करकट निपटान के लिए ग्राम पंचायत व व्यापार मंडल इस समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह गंभीर है और वैकल्पिक व्यवस्था करने पर योजना पर काम करने का प्रारुप तैया किया जा रहा है।

