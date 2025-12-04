Honor Magic 8 Pro: Honor ने पिछले महीने चीन में डेब्यू करने के बाद, मलेशिया समेत ग्लोबल मार्केट में अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन Honor Magic 8 Pro ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस क्वालकॉम के Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर वाले पहले स्मार्टफोन में से एक है। हालांकि ग्लोबल वेरिएंट चीनी मॉडल की तुलना में थोड़ी छोटी बैटरी के साथ आता है, लेकिन मुख्य स्पेसिफिकेशन्स काफी हद तक वैसे ही हैं।

ग्लोबल वर्जन में 7,100mAh की बैटरी है, जबकि चीन वाले वेरिएंट में 7,200mAh यूनिट है। चार्जिंग स्पीड को भी एडजस्ट किया गया है, जिसमें 120W के बजाय 100W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट है, जबकि 80W वायरलेस फास्ट चार्जिंग वैसी ही है। इन अंतरों के अलावा, दोनों वर्जन एक जैसे हार्डवेयर और फीचर्स देते हैं, जिसमें प्रीमियम कैमरा सेटअप और टॉप-टियर ड्यूरेबिलिटी रेटिंग शामिल हैं।

Honor Magic 8 Pro की कीमत

मलेशिया में, Honor Magic 8 Pro की कीमत है:

12GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत RM 4,599 (लगभग ₹99,000)

16GB RAM + 1TB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत RM 5,199 (लगभग ₹1,12,000)

यह स्मार्टफोन ब्लैक, सनराइज़ गोल्ड और स्काई स्यान कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

तुलना के लिए, चीन में, Honor Magic 8 Pro 12GB + 256GB कॉन्फ़िगरेशन में भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत CNY 5,999 (लगभग ₹73,900) है। चीनी वेरिएंट वेलवेट ब्लैक, स्नो व्हाइट, एज़्योर ग्लेज़ और सनराइज़ गोल्ड सैंड फ़िनिश में आते हैं।

Honor Magic 8 Pro के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

ग्लोबल Honor Magic 8 Pro, Android 16 पर बेस्ड MagicOS 10 पर चलता है, और इसमें 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट वाला 6.71-इंच 1.5K LTPO OLED डिस्प्ले है। पैनल के बारे में दावा किया गया है कि यह 6,000 nits तक HDR पीक ब्राइटनेस देता है, जो इसे अपने सेगमेंट के सबसे ब्राइट स्मार्टफोन डिस्प्ले में से एक बनाता है।

डिवाइस में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट है, जिसे Adreno 840 GPU के साथ पेयर किया गया है। फोन 16GB तक RAM और 1TB तक इंटरनल स्टोरेज को सपोर्ट करता है, जो फ्लैगशिप-लेवल परफॉर्मेंस पक्का करता है।

कैमरे की बात करें तो, Honor Magic 8 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 200MP का प्राइमरी सेंसर (1/1.4-इंच) है, जो 3.7x ऑप्टिकल ज़ूम और 100x तक डिजिटल ज़ूम के साथ आता है। सेटअप में 50MP 1/1.3-इंच CIPA 5.5 सेंसर और 50MP अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस भी शामिल हैं। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, फोन में बेहतर फेस रिकग्निशन के लिए 3D डेप्थ सेंसर के साथ 50MP का फ्रंट कैमरा है।

डिवाइस IP68, IP69, और IP69K डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ एक रग्ड बिल्ड का दावा करता है कनेक्टिविटी ऑप्शन में 5G, Wi-Fi 7, ब्लूटूथ 6.0, NFC, OTG, USB टाइप-C, और GPS, A-GPS, गैलीलियो, GLONASS, और BeiDou जैसे ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम के लिए सपोर्ट शामिल हैं।

ऑनबोर्ड सेंसर में एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, इंफ्रारेड सेंसर, कंपास, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए एक अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर शामिल हैं। डाइमेंशन की बात करें तो, Honor Magic 8 Pro का डाइमेंशन 161.15 × 75 × 8.32mm है और वज़न 219 ग्राम है।