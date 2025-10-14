Bigg Boss 19 में बवाल का ब्लास्ट! मालती चाहर ने उड़ाया घर का राशन

Bigg Boss 19 : भारतीय टेलीविज़न का सबसे विवादित और चर्चित रियलिटी शो, बिग बॉस 19, इस हफ़्ते एक बार फिर सुर्खियाँ बटोर रहा है। तीखे नॉमिनेशन से लेकर राशन के एक बेहद खराब टास्क तक, घर में लगातार ड्रामा, तीखी बहस और भरपूर मनोरंजन देखने को मिल रहा है – जो दर्शकों को हर मोड़ पर बांधे रखता है।

अमाल बनाम अभिषेक के बीच टकराव और बढ़ा

नॉमिनेशन टास्क के दौरान, कंटेस्टेंट्स को गोलगप्पे खिलाकर एक-दूसरे को नॉमिनेट करना था। बात तब बिगड़ गई जब अमाल मलिक और अभिषेक बजाज के बीच बहस हो गई। अभिषेक ने अमाल को नॉमिनेट करते हुए कहा कि वह घर में ज़्यादातर समय सोते रहते हैं। इस बात पर अमाल भड़क गए और अभिषेक को गोलगप्पे खिलाते हुए उन्होंने थोड़ा आक्रामक व्यवहार किया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच धक्का-मुक्की तक हो गई। यह उनका पहला झगड़ा नहीं है – दोनों पहले भी कई बार भिड़ चुके हैं।

मालती की हरकत से घर का राशन खतरे में

नॉमिनेशन के बाद, बिग बॉस ने साप्ताहिक राशन टास्क शुरू किया, जिसमें प्रतियोगियों को एक टेडी बियर को बिना गिराए या किसी चीज़ को छुए संतुलित करना था। हालाँकि, मालती चाहर के चौंकाने वाले कदम ने पूरे टास्क को उल्टा कर दिया। चुनौती के दौरान, उन्हें यह कहते हुए सुना गया, “मैं चाहती हूँ कि घर का राशन 50% कम कर दिया जाए।” उनके इस बयान से बाकी घरवाले भड़क गए। कुछ ही देर बाद, मालती ने जानबूझकर टेडी बियर गिरा दिया, जिससे टास्क बिगड़ गया और पूरे हफ़्ते का राशन गंभीर खतरे में पड़ गया।

इस हफ़्ते चार प्रतियोगी नामांकित

इस हफ़्ते, चार प्रतियोगी ख़तरे में हैं – मालती चाहर, गौरव खन्ना, नीलम गिरी और मृदुल तिवारी। पिछले हफ़्ते, ज़ीशान कादरी घर से बेघर हो गए थे, और अब प्रशंसक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि अगला एलिमिनेशन किसका होगा।

मालती बनीं सबसे विवादास्पद खिलाड़ी

मालती चाहर बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर आई थीं और आने के बाद से ही वह आक्रामक खेल खेल रही हैं। उनके इस रवैये से कई घरवाले पहले ही परेशान हो चुके हैं और वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने भी उन्हें “रेड फ्लैग” चेतावनी दी थी। अब देखना यह है कि क्या मालती अपनी छवि सुधारने पर काम करेंगी या उनका उग्र स्वभाव उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगा।