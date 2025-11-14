Chaos Outside Counting Centre In Bihar, (आज समाज), पटना : बिहार चुनाव को लेकर आज पूरा दिन मतगणना का दौर चलता रहा। इसी बीच कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतगणना के दौरान के दौरान अचानक से माहौल बिगड़ गया। जानकारी मुताबिक बाजार समिति मोहनिया स्थित काउंटिंग सेण्टर के बाहर सुबह से ही समर्थकों की बड़ी भीड़ जमा थी।

आखिरी राउंड में मतों के अंतर पर पेच फंसा

जैसे ही आखिरी राउंड में मतों के अंतर पर पेच फंसा, तो भीड़ काफी उत्तेजित हो गई और सुरक्षाकर्मी जब तक कुछ समझ पाते समर्थकों ने हाथापाई शुरू कर दी। पुलिस और समर्थकों के बीच जोरदार झड़प शुरू हो गई। बता दें की समाचार लिखे जाने तक बीजेपी और बसपा प्रत्याशी के बीच 175 वोटों को लेकर कड़ा मुकाबला जारी है।

स्कॉर्पियो को आग के हवाले कर दिया

इस बीच समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर पथराव भी हुआ, इस घटना में तीन सिपाहियों के सिर फट गए है. वहीं स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू किया तो बौखलाए समर्थकों ने नगर आवास एवं विकास कार्यपालक पदाधिकारी की स्कॉर्पियो को आग के हवाले कर दिया।

मर्थक बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे मतगणना केंद्र के मुख्य द्वार तक घुस गए

इतना ही नहीं समर्थक बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे मतगणना केंद्र के मुख्य द्वार तक घुस गए, कड़ी मशक्क्त के बा पुलिस ने उन्हें बाहर किया और इसी बीच माहौल गरमा गया और मौके पर भगदड़ मच गई। फिलहाल पुलिस और जिला प्रशासन ने मतगणना केंद्र के आसपास सुरक्षा को और बढ़ा दिया है, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी पर काबू पाया जा सके और कोई जान-माल का नुकसान न हो।

