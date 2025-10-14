कोरबा में Sapna Choudhary के शो में अफरा-तफरी, रिसॉर्ट मालिक ने दर्ज कराई एफआईआर

कोरबा में Sapna Choudhary के Show में अफरा-तफरी, रिसॉर्ट मालिक ने दर्ज कराई एफआईआर

Sapna Choudhary: रविवार रात कोरबा के जश्न रिसॉर्ट में हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के लाइव शो के दौरान जमकर हंगामा हुआ। यह कार्यक्रम, जो एक भव्य कार्यक्रम होने वाला था, कथित तौर पर रिसॉर्ट प्रबंधन और आयोजकों के बीच झड़प के बाद अफरा-तफरी में बदल गया। सपना चौधरी की टीम और रिसॉर्ट मालिक, दोनों ने आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है, जबकि पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है।

सपना चौधरी के शो में क्या हुआ?

रिपोर्ट्स के अनुसार, दर्री रोड स्थित जश्न रिसॉर्ट में कार्यक्रम में देरी होने और भीड़ के बेकाबू होने के बाद पूरी तरह से अव्यवस्था फैल गई। स्थिति झगड़े, तोड़फोड़ और परिसर में कथित लूटपाट तक पहुँच गई। रिसॉर्ट प्रबंधन ने दावा किया कि इस हंगामे के कारण लगभग ₹7 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ।

रिसॉर्ट मालिक करणदीप सिंह ने अमित नवरंगलाल, अनिल द्विवेदी, युगल शर्मा और सजल अग्रवाल के खिलाफ मारपीट, लैपटॉप, डीवीआर और ₹10,000 नकद चोरी करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है।

सपना चौधरी ने भी शिकायत दर्ज कराई

सपना चौधरी ने खुद एक अलग शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों ने उनके कमरे का दरवाजा पीटा और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस हंगामे के बाद, वह सोमवार सुबह रायपुर होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो गईं। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

पुलिस का बयान

एएसपी नितीश ठाकुर (कोरबा) ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों – रिसॉर्ट प्रबंधन और आयोजकों – ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा, “जश्न रिसॉर्ट में हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी का एक नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के बाद, दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज कराई। हम जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई करेंगे।”

घटना का वायरल वीडियो

इस कार्यक्रम का एक वीडियो भी ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें सपना चौधरी मंच पर मची अफरा-तफरी के बीच भीड़ से शांत रहने की अपील करती नज़र आ रही हैं। आयोजकों को भी उपस्थित लोगों से शांति बनाए रखने का अनुरोध करते हुए सुना जा सकता है।