छत्तीसगढ़ में Sapna Choudhary के डांस शो में मचा हंगामा! फैन्स ने की हद पार, बीच स्टेज से भागी डांसर

Sapna Choudhary Dance: हरियाणवी सनसनी सपना चौधरी किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। अपने ज़बरदस्त डांस मूव्स और आकर्षक स्टेज प्रेज़ेंस के लिए मशहूर, देश भर में उनके लाखों प्रशंसक हैं। वह जहाँ भी परफॉर्म करती हैं, भारी भीड़ उमड़ पड़ती है – तालियाँ बजाते हैं, नाचते हैं और उत्साह में पैसे भी बरसाते हैं।

सपना ने स्टेज पर आग लगा दी

छत्तीसगढ़ में अपने हालिया लाइव परफॉर्मेंस के एक वायरल वीडियो में, सपना चटक गुलाबी सूट पहने हुए हिट हरियाणवी गाने “चाटी से लगा के रखिए” पर डांस करती नज़र आ रही हैं। उनकी ऊर्जा और भाव-भंगिमाएँ इतनी थीं कि कुर्सियों पर बैठे दर्शक भी उठकर उनके साथ नाचने लगे। पुरुषों और महिलाओं, दोनों से भरी भीड़ उनसे नज़रें नहीं हटा पा रही थी।

जब हालात बेकाबू हो गए

हालांकि, एक रोमांचक परफॉर्मेंस के रूप में शुरू हुआ यह प्रदर्शन जल्द ही अफरा-तफरी में बदल गया। उनके दिवाली स्पेशल लाइव शो के दौरान, कुछ अति-उत्साहित फैन्स स्टेज पर चढ़ गए और उनके साथ डांस करने की कोशिश करने लगे। मामला तब और बिगड़ गया जब कुछ लोगों ने अपनी हदें पार कर दीं और बदतमीज़ी की, जिससे सपना को प्रदर्शन रोकना पड़ा।

सपना मंच से उतर गईं

यह देखते हुए कि भीड़ बेकाबू हो रही है, सपना तुरंत अपनी सुरक्षा के लिए मंच छोड़कर सीधे अपने होटल वापस चली गईं। इस अफरा-तफरी के बावजूद, उनके पेशेवर अंदाज़ और संयम ने ऑनलाइन कई प्रशंसकों को प्रभावित किया, जिन्होंने बाद में कुछ लोगों के अनियंत्रित व्यवहार की कड़ी आलोचना की।