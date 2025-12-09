Diljit Dosanjh Film Shooting (आज समाज), पटियाला : फेमस एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में बॉलीवुड की फिल्म बॉर्डर 2 की शूटिंग पूरी की है और इन दिनों पटियाला में इम्तियाज अली के साथ अपनी अगली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन मंगलवार सुबह शहर के किला चौक इलाके में फिल्म सीन फिल्माया जा रहा था, कि इसी बीच बहसबाजी छिड़ गई और ये बहस छिड़ते ही धीरे-धीरे भीड़ इकट्ठी हो गई और बीच बाजार तनाव की स्थिति बन गई और फिर पुलिस को मोर्चा सम्भलना पड़ा, तब जाकर माहौल शांत हुआ।

सुरक्षा कर्मियों ने दुकान के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी

हुआ यूं कि दिलजीत दोसांझ की फिल्म शूटिंग के दौरान दुकानदारों और शूटिंग टीम के सुरक्षाकर्मियों के बीच उस वक्त बहस छिड़ गई, जब सुबह फिल्म की शूटिंग चल रही थी, फिल्म में एक विशेष माहौल दर्शाने के लिए दुकानों के बाहर उर्दू भाषा में लिखे बोर्ड लगाए गए थे, लेकिन जब स्थानीय दुकानदार अपनी दुकानें खोलने पहुंचे, तो फिल्म की शूटिंग कंटिन्यू रखने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें दुकान के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। बस इस बात से दुकानदार नाराज हो गए और विरोध शुरू कर दिया, देखते ही देखते वहां भीड़ जुट गई और अफरा-तफरी मच गई।

सेट तैयार करने के दौरान पूरे इलाके को कुछ देर के लिए बंद किया गया था

बताया जा रहा है कि फिल्ममेकर इम्तियाज अली के निर्देशन में बन रही फिल्म के दिलजीत दोसांझ को लेकर अहम सीन की शूटिंग किला चौक इलाके में नॉर्मल तरीके से ही शुरू हुई, लेकिन अचानक विवाद शुरू हो गया। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस को तुरंत बीच में आकर इसे शांत करना पड़ा।

दरअसल, फिल्म की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन टीम ने आसपास की दुकानों के बाहर उर्दू में लिखे बोर्ड लगा दिए थे, सेट तैयार करने के दौरान पूरे इलाके को कुछ देर के लिए बंद किया गया था, तो सुरक्षा कर्मियों ने दुकानदारों को अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया। इस बात से नाराज होकर दुकानदारों और शूटिंग टीम के बीच बहस छिड़ गई। इसकी सूचना पुलिस को दे दी. सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। जिस के बाद वापस से शूटिंग शुरू हुई।

ये भी पढ़ें: Navjot Kaur : ‘मेरा सस्पेंशन ऑर्डर एक स्टेट प्रेसिडेंट का है, जिनका कोई मतलब नहीं, मैं दिल्ली हाई कमांड के टच में हूं