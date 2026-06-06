Shani Sade Sati Upay: शनिवार को इस मंत्र का करें जाप, साढ़ेसाती और शनि का प्रकोप होगा कम

कर्मों के अनुसार फल देने वाले देवता हैं शनि देव

Shani Sade Sati Upay, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म शास्त्रों में शनि देव को कर्मों का फल देने वाला देवता और न्यायाधीश कहा कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि को नव ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ग्रहों में शनि सबसे धीमी चाल चलते हैं। शनि लोगों को उनके कर्म अनुसार ही फल देते हैं। लोगों को शनि देव की साढ़ेसाती का भय सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यही वो समय होता है जब शनि कर्मों का हिसाब देते हैं।

इस दौरान शनि जीवन की कई सीख देते हैं। साढ़ेसाती के दौरान लोगों पर दुखों के पहाड़ टूटते हैं। जीवन में कई आर्थिक परेशानियां आती हैं। शनिवार का दिन धर्म शास्त्रों में शनि देव को समर्पित किया गया है। इस दिन साढ़ेसाती के लिए पूजा और व्रत के साथ-साथ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। शनि के कुछ विशेष मंत्र भी हैं, जिनका जाप करने से भी साढ़ेसाती का प्रकोप कम होता है. ढेय्या से भी राहत मिलती है।

साढ़ेसाती से राहत पाने के लिए मंत्र

ॐ शन्नोदेवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये।संयोरभिश्रवन्तु न:। ऊँ शं शनैश्चराय नम:।।

ऊँ नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्। छायामार्तण्डसंभूतं तं नमामिशानश्चराम।।

ॐ शन्नोदेवीरभिस्ताय आपो भवन्तु पीतये

शनयोरभिस्रवन्तु न:, ॐ समं शनैश्चराय नम:।

ॐ नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं

छायामार्तण्डसंभूतं तम नमामि शनैश्चरम।

ऊँ त्रयम्बकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्।

उवार्रुक मिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मा मृतात्।।

शनि देव के अन्य मंत्र

शनि बीज मंत्र: ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनैश्चराय नम:।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनैश्चराय नम:। शनि मूल मंत्र: ॐ शं शनैश्चराय नम:।

साढ़ेसाती और ढैय्या के उपाय

हर शनिवार सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल दें और 7 बार परिक्रमा करें। शनिवार के दिन शनिदेव की विधि-विधान से पूजा करें और श्रद्धापूर्वकशनि स्तुति का पाठ करें। शनिवार को बजरंगबली की पूजा करें और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें।

शनिवार के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार काले तिल, साबुत उड़द, गुड़ और सरसों के तेल का दान करें। मान्यता है कि इन सभी उपयों को करने से भी साढ़ेसाती और ढैय्या से मुक्ति मिलती है।