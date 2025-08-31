Radha Ashtami Upaay: मनचाहा जीवनसाथी पाने के लिए राधा अष्टमी पर करें इस मंत्र का जाप

राधा रानी की कृपा से सभी मनोकामनाएं होती हैं पूरी

Radha Ashtami Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: आज राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस खास मौके पर राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ खास तरह के उपाय लाभकारी साबित हो सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन ही बरसाना में राधा रानी का जन्म हुआ था। इस दिन भक्त उनकी पूजा करने के साथ भव्य श्रृंगार भी करते हैं। भक्तों का मानना है कि राधा रानी की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है।आइए जानते हैं राधा अष्टमी पर सुख-समृद्धि से जुड़े खास उपायों के बारे में।

अविवाहित जातकों के लिए उपाय

राधा अष्टमी के दिन अविवाहित जातकों को पूजा करने के साथ ऊं ह्रीं श्री राधिकायै नम: मंत्र का जाप करना चाहिए। इस उपाय को करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। वहीं अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो इस दिन ऊं क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा मंत्र का जाप करें। आपको इस मंत्र का कम से कम 5 माल जाप करना है।

राधा अष्टमी पर दान से जुड़ा उपाय

राधा अष्टमी के दिन गुप्त रूप से तिल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही उड़द दाल, काले कपड़े, लोहे से बनी चीजों का दान करने से विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। साथ ही जातक को मानचाहे जीवनसाथी की भी प्राप्ति होती है।

राधा-कृष्ण जी के युगल स्वरुप की पूजा करें

राधा अष्टमी के दिन राधा-कृष्ण जी के युगल स्वरुप की पूजा करने के साथ गुलाब का फूल अर्पित करने से साधक पर राधा रानी की कृपा बनती है। इसके साथ ही विवाह के भी योग बनते हैं।

सुख-समृद्धि से जुड़े उपाय

राधा अष्टमी के दिन घर में सुख-समृद्धि के लिए राधा अष्टमी से लेकर 16 दिनों तक राधा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में खुशहाली और वित्तीय स्थिरता आती है।

सामाजिक प्रतिष्ठा और मान-सम्मान बढ़ाने के लिए

राधा अष्टमी पर राधा रानी की पूजा अर्चना करते वक्त अष्टमुखी दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से समाज में मान-सम्मान और पद प्रतिष्ठा बढ़ती है।

बिजनेस में सफलता के उपाय

बिजनेस में सफलता के लिए राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा करने के साथ उन्हें चांदी का सिक्का अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद चांदी के सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर सुरक्षित स्थान पर रख दें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। राधा अष्टमी के दिन गुप्त दान भी करना चाहिए।

