Shani Pradosh Vrat Mantra Jaap: प्रदोष व्रत पर शनि दोष से राहत पाने के लिए करें इन मंत्रों का जाप

शनिदेव होंगे प्रसन्न

Shani Pradosh Vrat Mantra Jaap, (आज समाज), नई दिल्ली: शनि प्रदोष व्रत हिन्दू धर्म में बहुत महत्व रखता है जो हर महीने में दो बार आता है। इस दिन भगवान शिव और शनिदेव की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। व्रत का पालन करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इस दिन साधक भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनके लिए कठिन व्रत का पालन करते हैं। आज शनि प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। इस दिन भगवान शनि की पूजा करने से शनि दोष से राहत मिलेगी। ऐसे में सुबह उठें और स्नान के बाद पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएं और उसके सामने ही खड़े होकर शनि देव के 108 नामों का जप करें, जो इस प्रकार हैं।

शनिदेव के 108 नाम।।