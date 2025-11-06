Margashirsha Month: करियर में तरक्की और धन-धान्य में वृद्धि के लिए मार्गशीर्ष माह में करें इन मंत्रों का जाप

भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित है मार्गशीर्ष माह

Margashirsha Month, (आज समाज), नई दिल्ली: मार्गशीर्ष माह शुरू हो गया है। ये माह हिंदू धर्म का एक पावन और महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। इस माह को अगहन भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष माह भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित है। इस माह में विष्णु सहस्त्रनाम, गजेन्द्रमोक्ष और श्रीमद भागवत गीता का पाठ करने से पुण्य फल मिलता है। भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भागवतगीता में कहा है, मासों में मैं मार्गशीर्ष हूं।

धार्मिक मान्यता है कि इस माह में जो भी स्नान-दान और दीपदान करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्गशार्ष माह में स्नान-दान और दीपदान के साथ-साथ कुछ विशेष मंत्रों के बारे में भी हिंदू धर्म शास्त्रों में बतााया गया है। माना जाता है कि इस माह में अगर इन मंत्रों का जाप किया जाए तो करियर में तरक्की मिलती है और धन-धान्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मार्गशीर्ष माह में किन मंत्रों का जप करना चाहिए।

नौकरी में आय अच्छी के लिए

अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी में आय अच्छी हो और तरक्की हो तो इस मार्गशीर्ष माह के दौरान ऊँ गोविंदाय नम: मंत्र का जप करें। साथ ही छोटे बच्चों को कपड़े भेंट करें। इससे नौकरी में आय अच्छी होगी। साथ ही तरक्की होगी

विद्या के क्षेत्र में सफलता के लिए

अगर आप चाहते हैं कि आपको विद्या के क्षेत्र में अपनी सफलता मिले तो इस मार्गशीर्ष माह के दौरान ऊँ केशवाय नम: मंत्र का जप करें। साथ ही विद्या यंत्र स्थापित करें। इससे विद्या के क्षेत्र में मिलेगी।

कारोबार में तरक्की के लिए

अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार में तरक्की हो तो इस मार्गशीर्ष माह के दौरान ऊँ अच्युताय नम: मंत्र का जप करें। साथ ही 11 लोगों को वैजन्ती माला भेंट करें। इससे कारोबार में तरक्की होगी।

विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए

अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है और आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए तो इस मार्गशीर्ष माह के दौरान ऊँ नमो भगवते नारायणाय मंत्र का जप करें। साथ ही मंदिर में कुछ दान करें।

